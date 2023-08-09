Кому компенсируют повышение тарифов на услуги ЖКХ в Алматы

В Алматы компенсируют повышение тарифов на коммунальные услуги социально уязвимым категориям населения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом на VII сессии маслихата сообщил заместитель акима Алматы Аскар Амрин.

На эти цели из бюджета планируют выделить 3,3 млрд тенге до конца 2023 года, ежемесячно по 544 млн тенге.

"В Алматы проживает 315 тыс. граждан, относящихся к категории социально уязвимых слоев населения. В рамках поддержки указанных лиц мы планируем выплачивать компенсацию на повышение тарифов. Размер социальной помощи будет составлять 0,5 МРП (1725 тенге)", – заявил Аскар Амрин.

Он объяснил, что в рамках перехода на программу "Тариф в обмен на инвестиции" незначительное повышение цен на коммунальные услуги позволит ежегодно ремонтировать и менять коммуникации теплоснабжения на 2-2,5%, водоснабжения – на 2% и электроснабжения – на 1,2%, обеспечивая тем самым десятки тысяч жителей мегаполиса качественными инженерными сетями.

Компенсация будет покрывать разницу повышения тарифов по 12 видам услуг, такие как водоснабжение, водоотведение, газ, отопление.

К примеру, гражданам, имеющим квартиры площадью 40 м², покроется 110% повышения тарифов; 60 м² – 90% повышения тарифов; 70 м² – 80% повышения тарифов.

Эти правила будут действовать до конца текущего года, дальнейшее продление будет рассмотрено при разработке бюджета города Алматы на 2024-2026 годы.

Прием документов на компенсацию будет производиться районными акиматами и Управлением занятости и социальных программ города Алматы, выплаты будут осуществляться на счета заявителей через банки второго уровня.

К категории социально уязвимых слоев населения относятся:

ветераны ВОВ – 54 человека;

ветераны боевых действий на территории других государств – 2978 человек;

приравненные по льготам к ветеранам ВОВ – 1538 человек;

лица с инвалидностью первой и второй групп – 28 433 человека;

семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью, – 8591 человек;

многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа", многодетные семьи – 35 562 человека;

семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасении человеческой жизни, при охране правопорядка, – 534 человека;

пенсионеры по возрасту – 237 740 человек.

Ранее глава департамента Комитета по регулированию естественных монополий Алматы Асель Буденеева рассказала, чего ждать алматинцам по результатам программы "Тариф в обмен на инвестиции".