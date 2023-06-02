Казахстанец Александр Недовесов прошел в третий круг "Ролан Гаррос"

Лучший парный теннисист Казахстана Александр Недовесов победил во втором круге французского первенства и прошел в третий этап, сообщает Zakon.kz.

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Во втором круге Открытого чемпионата Франции казахстанскому теннисистку пару составил мексиканец Мигель Анхель Рейес-Варела. Вместе они одолели пару Ариэль Бехар — Адам Павлашек, пишет Sports.kz.

Счет игры составил 6:4, 1:6, 6:1. Встреча прошла в три сета и длилась в общей сложности час и 58 минут.

За время игры казахстанский и мексиканский теннисисты исполнили две подачи навылет и совершили две двойные ошибки, а также выиграли семь очков и три гейма подряд.

Первого июня состоялась стартовая игра казахстанского теннисиста в рамках Открытого чемпионата Франции. Недовесов в паре с мексиканским теннисистом одержал победу.