В Астане, Алматы и еще трех городах РК прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
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Синоптики сообщили, что 2 июня в в пятницу неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, Петропавловске, Усть-Каменогорске, Риддере и ночью - в Астане, передает Zakon.kz
Метеоусловия в этих городах будут способствовать накоплению вредных веществ в атмосфере.
Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При возникновении неблагоприятных метеоусловий возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 2 июня 2023 года.
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