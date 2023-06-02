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В Астане, Алматы и еще трех городах РК прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

В Астане, Алматы и еще трех городах РК прогнозируют неблагоприятные метеоусловия Фото: pixabay
Синоптики сообщили, что 2 июня в в пятницу неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, Петропавловске, Усть-Каменогорске, Риддере и ночью - в Астане, передает Zakon.kz

Метеоусловия в этих городах будут способствовать накоплению вредных веществ в атмосфере.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении неблагоприятных метеоусловий возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 2 июня 2023 года.

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