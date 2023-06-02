В Астане, Алматы и еще трех городах РК прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

Фото: pixabay

Синоптики сообщили, что 2 июня в в пятницу неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, Петропавловске, Усть-Каменогорске, Риддере и ночью - в Астане, передает Zakon.kz

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