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В селе Торткудук со школой попрощался единственный выпускник

В селе Торткудук со школой попрощался единственный выпускник Фото: Zakon.kz
Выпускник Тортудукской сельской школы Данияз Туребаев был единственным учеником в классе и сегодня попрощался с родной школой, сообщает Zakon.kz

Как отмечают корреспонденты Первого канала "Евразия" узнали каково это было быть одним учеником в классе 

"Одному тяжелее учиться и по-любому надо делать домашние задания, никак не пропускать, никак не убежать и полностью отсиживать уроки", - отметил парень.

Сегодня в зале собралась вся школа. Это 26 учеников. Сами для себя танцуют и поют. Поддерживают Данияза, для которого это не просто праздник, а завершение важного этапа.

Как рассказала директор школы Сауле Смакаева, всего у них в штате 12 учителей. Из них 10 - это выпускники этой школы, которые после обучения вернулись в родные стены. Как выяснилось, классным руководителем Данияза был его старший брат Ниязбек. От этого учёба легче не стала. Единственный выпускник школы говорит, что выбор профессии дался нелегко. Взвешивал, размышлял и в итоге решил стать учителем.

"Я хочу поступить в Павлодар в ПГПИ и заниматься спортом, дзюдо и получить КМС, стать учителем физкультуры"сказал Данияз Туребаев

Мальчик пообещал родителям, что, отучившись на учителя, обязательно вернётся в отчий дом.

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