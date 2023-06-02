Сделки слияния и поглощения, зачем компаниям объединяться?

Почему компании продают свои активы или наоборот покупают? Выясняем, зачем компаниям такие сделки и можно ли на них заработать.

Одним из направлений в деятельности Агентства по защите и развитию конкуренции РК (АЗРК) является регулирование экономической концентрации. Данное направление необходимо в целях предотвращения возникновения монопольного положения и (или) ограничения конкуренции на товарных рынках. В таких случаях необходимо предварительное согласие АЗРК на осуществление субъектами рынка сделок.

Слияния и поглощения – распространенная практика среди компаний. Некоторые из них стремятся расширить свой бизнес, тогда как другие пытаются просто спасти часть бизнеса. Когда слияние может быть выгодным и зачем компании прибегают к таким сделкам, расскажет Директор Департамента экономической концентрации и контроля государственных предприятий АЗРК Жандос Ермагамбетов.

Что такое экономическая концентрация? Какие существуют виды и типы слияний и поглощений?

– M&A (mergers and acquisitions, с англ. "слияния и поглощения") – это процесс объединения активов двух компаний. То есть это сделки, в результате которых собственность компаний или их операционных подразделений передается или консолидируется с другой организацией.

Под слиянием понимают процесс объединения двух или более компаний, которые образуют новое юридическое лицо – ему переходят все права и обязанности. В результате компании могут либо продолжить свою самостоятельную деятельность, либо прекратить ее.

Поглощение в законе называется "присоединением общества" и отличается тем, что одна из компаний получает контроль над активами другой компании или нескольких. Компания, которая поглощает другие, также получает все их права и обязанности, а поглощенные акционерные общества ликвидируются.

Виды сделок бывают горизонтальные (компании имеют схожие вид продукции и бизнес-процессы), вертикальные (компании из одного сектора, но с разным родом деятельности) и конгломератные (компании из разных отраслей).

На сегодняшний день все сделки субъектов рынка, включая слияния и поглощения, в целом подпадают под гражданское законодательство.

Однако, часть из таких сделок, влияющих на конкуренцию и экономическую концентрацию рынков Республики Казахстан, требуют предварительного согласия АЗРК.

Под понятие "экономической концентрации" подпадает пять случаев, это:

1) реорганизация субъекта путем слияния или присоединения;

2) приобретение более 50% акций (долей участия);

3) получение в собственность основных производственных средств, если балансовая стоимость имущества превышает 10% активов субъекта рынка, отчуждающего имущество;

4) приобретение субъектом рынка прав, позволяющих давать обязательные для исполнения указания другому субъекту;

5) участие одних и тех же физических лиц в органах управления двух и более субъектов рынка.

Первые три вида требуют предварительного согласия АЗРК, а 4 и 5 виды могут быть оформлены в виде уведомления после совершенных сделок.

И как Вы правильно заметили в целях предотвращения возникновения монопольного положения или ограничения конкуренции необходимо государственное регулирование этих процессов.

Тем же кодексом установлены и пороговые значения, которые составляют 10 млн. МРП (порядка 34,5 млрд тенге на сегодняшний день) от совокупной балансовой стоимости активов группы лиц приобретателя и объекта сделки или их совокупный объем реализации товаров за последний финансовый год.

Однако есть и исключения из этих правил. Так, экономической концентрацией не признается:

1) приобретение финансовыми организациями акций (долей участия), если это приобретение осуществляется в целях их последующей перепродажи;

2) назначение реабилитационного или банкротного управляющего;

3) сделка внутри одной группы лиц.

Расскажите о госуслуге АЗРК "Предоставление согласия на экономическую концентрацию", что это? Как субъекты рынка могут получить данную услугу?

– В целях повышения качества и доступности государственной услуги по экономической концентрации АЗРК совместно с АО "НИТ" проведена работа по цифровизации государственной услуги, которая теперь доступна в онлайн формате.

Услугополучатель может обратиться с ходатайством о получении согласия в электронной форме, что в свою очередь позволит исключить необходимость подачи бумажных документов.

Ранее, услуга рассматривалась только при предоставлении бумажных носителей, теперь же для упрощения получения услуги создан Внутренний портал Информационной системы "Государственная база данных "Е-лицензирование" https://elicense.kz/, где заявители могут обратиться с ходатайством и предоставить необходимые документы в онлайн формате.

Эту работу планируется закрепить на уровне Правил оказания государственной услуги в соответствии с законодательством о правовых актах в рамках разработанного проекта приказа Председателя Агентства, где подача документов через портал будет обязательным условием.

Следующим этапом в соответствии с Планом работы Агентства на 2023 год планируется частично автоматизировать сбор сведений, заполняемых услугополучателем. Это необходимо для подтверждения достоверности и сокращения перечня предоставляемых услугополучателем сведений.

В частности, планируется автоматизировать получение сведений о физлицах (ИИН, номер документа и пр.) и юрлицах (БИН, ОКЭД и пр.).

Какие документы необходимо предоставить для получения данной услуги?

– Перечень документов для получения данной услуги определен статьей 204 Предпринимательского кодекса и зависит от вида экономической концентрации.

К примеру, для наиболее распространенного вида сделок по приобретению более 50% акций (долей участия) предусмотрен перечень из пяти составляющих. Это:

1) договор или проект договора;

2) по приобретателю и по каждому субъекту рынка, входящему с приобретателем в одну группу лиц, указываются:

- данные документа, удостоверяющего его личность, сведения о гражданстве, а также место жительства и юрадрес;

- наименование, юридический и фактический адреса;

- размер уставного капитала и доля участия;

- виды акций;

- объем реализации товаров, аналогичных товарам, реализуемым объектом сделки;

3) список членов исполнительного органа, являющихся также членами исполнительного органа других субъектов рынка;

4) объем реализации объекта сделки;

5) объем реализации взаимозаменяемых товаров, реализуемых субъектами рынка, находящимися под прямым или косвенным контролем объекта сделки.

На какие сделки в основном запрашивается согласие?

– Наиболее распространенные обращения связаны с приобретением субъектами рынка акций или долей участия в уставном капитале.

На этот случай приходится порядка 80% всех сделок.

Сколько времени рассматривается ходатайство?

– Сроки рассмотрения ходатайства также прописаны в Предпринимательском кодексе и условно разделены на два этапа.

К первому этапу относится рассмотрение предоставленного пакета документов на полноту. Этот этап занимает 10 календарных дней, после чего заявителю направляется уведомление о принятии или об отказе в принятии документов к рассмотрению.

Для второго этапа определен срок не более 30 календарных дней, здесь осуществляется рассмотрение непосредственно самого ходатайства.

Важно отметить, что в определенных случаях при наличии взаимозаменяемости реализуемых услуг у участников экономической концентрации может потребоваться проведения анализа состояния конкуренции. В этом случае рассмотрение ходатайства может рассматриваться вплоть до 12 месяцев.

В каких случаях услугополучателю могут отказать в получении согласия?

– Если мы видим, что совершение сделки ограничивает конкуренцию, то такая сделка будет запрещена. Однако в практике антимонопольного органа не так много таких случаев. Это как правило один, два случая в год.

Здесь можно отметить, что согласие антимонопольного органа на экономическую концентрацию может быть обусловлено выполнением участниками экономической концентрации определенных требований. Такие требования призваны устранять или смягчать отрицательное влияние экономической концентрации на конкуренцию.

Полагается ли штраф за несвоевременное получение согласия?

– Разумеется. Кодексом "Об административных правонарушениях" предусмотрен штраф при неправомерных действиях субъектов рынка при экономической концентрации.

Так, экономическая концентрация без получения согласия антимонопольного органа равно как невыполнение субъектами рынка, требований, которыми было обусловлено решение о даче согласия на экономическую концентрацию влекут штраф:

на физических лиц в размере 80 МРП,

на субъектов малого предпринимательства в размере 200 МРП,

на субъектов среднего предпринимательства в размере 320 МРП,

на субъектов крупного предпринимательства в размере 1600 МРП.

Аналогичные штрафы предусмотрены и при непредставлении или несвоевременном представлении уведомления в антимонопольный орган о совершенной экономической концентрации.

Какова динамика предоставления согласий?

– Ввиду того, что рассмотрение ходатайств о согласии на экономическую концентрацию является государственной услугой, к ней приковано повышенное внимание. К примеру, по оказанным услугам мы ежеквартально отчитываемся в Агентство по делам государственной службы.

Так, за 2022 год в антимонопольный орган за оказанием государственной услуги обращались 80 раз, из которых по 37 было выдано согласие, 1 сделка была запрещена, 2 сделки прекращены в связи с отзывом. По остальным сделкам либо проводится анализ, либо они находятся на рассмотрении.

Заявители могут обратиться с ходатайством и предоставить необходимые документы в онлайн формате по ссылке https://elicense.kz/.