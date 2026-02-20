Строительные компании скрыли сделки на сотни миллионов тенге, чтобы не платить налоги

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

В Павлодаре строительные компании скрывали имущественные сделки на сотни миллионов тенге. Об этом сегодня, 20 февраля 2026 года, заявили в прокуратуре Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что факты системного сокрытия доходов в строительном секторе выявили прокуроры в ходе надзорной деятельности. "Ряд компаний не отражали в налоговой отчетности сделки по продаже объектов недвижимости, что привело к значительным потерям бюджета. К примеру, одна из строительных компаний реализовала 43 объекта бытового обслуживания. Но сведения об этом в декларации отсутствуют. Фактически компания скрыла налоговые обязательства, тем самым не оплатила корпоративный подоходный налог на 77,8 млн тенге". Прокуратура Павлодарской области По данным надзорного органа, аналогичные нарушения установлены еще по 12 строительным фирмам. "Мерами надзора прокуратуры Павлодарской области обеспечено возмещение 120 млн тенге. Работа в данном направлении продолжается", – следует из релиза. 13 февраля 2026 года стало известно, что руководителю стройкомпании вынесли приговор за хищение миллиардов в Астане.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: