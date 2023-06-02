На теннисном "Челленджере" в США пройдет казахстанское дерби

В американском городе Литтл-Рок проходит турнир из серии ATP "Челленджер". По итогам игр второго круга определились теннисисты, которые сыграют в четвертьфинале, и в одном из матчей сойдутся казахстанцы Бейбит Жукаев и Михаил Кукушкин, сообщает Zakon.kz.

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Оба казахстанских теннисиста пробили себе дорогу в четвертьфинал, обыграв местных спортсменов, которые входили в число фаворитов данных соревнований. Приятно удивил представитель актауской школы тенниса Бейбит Жукаев, переигравший вторую ракетку этих соревнований – американца Николаса Морено-Де-Альборана (187 АТР) – со счетом 6:2, 6:7 (1:7), 7:6 (7:5). По ходу матча, который продолжался более 3 часов, западноказахстанец сделал 15 эйсов и реализовал три брейк-пойнта из 9-ти возможных.





Фото: Instagram/kukushkin_mikhail

Стоит отметить, что Бейбит отыгрался со счета 1:5 на тай-брейке решающей партии. Теперь он за выход в полуфинал сыграет со своим соотечественником Михаилом Кукушкиным. Тот в свою очередь во втором круге был сильнее еще одного известного американца – Тенниса Сандгрена – 6:2, 7:5, который был посеян здесь под номером 8.

Казахстанское дерби между Бейбитом Жукаевым и Михаилом Кукушкиным пройдет ночью 2 июня.

