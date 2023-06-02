На теннисном "Челленджере" в США пройдет казахстанское дерби
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Оба казахстанских теннисиста пробили себе дорогу в четвертьфинал, обыграв местных спортсменов, которые входили в число фаворитов данных соревнований. Приятно удивил представитель актауской школы тенниса Бейбит Жукаев, переигравший вторую ракетку этих соревнований – американца Николаса Морено-Де-Альборана (187 АТР) – со счетом 6:2, 6:7 (1:7), 7:6 (7:5). По ходу матча, который продолжался более 3 часов, западноказахстанец сделал 15 эйсов и реализовал три брейк-пойнта из 9-ти возможных.
Фото: Instagram/kukushkin_mikhail
Стоит отметить, что Бейбит отыгрался со счета 1:5 на тай-брейке решающей партии. Теперь он за выход в полуфинал сыграет со своим соотечественником Михаилом Кукушкиным. Тот в свою очередь во втором круге был сильнее еще одного известного американца – Тенниса Сандгрена – 6:2, 7:5, который был посеян здесь под номером 8.
Казахстанское дерби между Бейбитом Жукаевым и Михаилом Кукушкиным пройдет ночью 2 июня.