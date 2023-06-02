Почему в Казахстане растет заболеваемость ВИЧ и как люди живут с вирусом

По данным Министерства здравоохранения, за последние 10 лет заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Казахстане увеличилась в два раза. Слова "У вас обнаружена ВИЧ-инфекция" по сей день для многих звучат, как приговор, сообщает Zakon.kz.

В этот момент человек испытывает растерянность, шок, боязнь потерять семью и работу, страх за свое будущее. Но такие мысли возникают из-за недостатка информации.



Смертность падает, но заболеваемость растет

В 2019 году в республике было зафиксировано 16 тысяч носителей ВИЧ, а в 2022 зарегистрировано уже более 30 с половиной тысяч случаев заражения. И если ранее основными распространителями смертельной инфекции были наркозависимые, то сейчас большинство пациентов заражаются половым путем.

По словам заведующей отделом информационно-аналитического мониторинга и стратегического развития Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК Ирины Петренко, в 2022 году в стране зарегистрировали около 3877 новых случаев.

Фото: из личного архива

"82% приходится на трудоспособное население в возрасте от 18 до 49 лет. Половой путь передачи составляет 75%, а инъекционный – 20%. Последний, к слову, сильно снизился за 10 лет, еще в 2018 году он составлял 33%. На это повлияла реализация профилактических мероприятий, в том числе стратегия "снижения вреда". Согласно ей, лиц, употребляющих инъекционные наркотики, обеспечивают средствами индивидуальной защиты – шприцами". Ирина Петренко

То, что сейчас преобладает именно половой путь заражения, медиков настораживает. По их мнению, это говорит о том, что вирус циркулирует среди общего населения. Причем среди контактов преобладают случайные, бывает несколько половых партнеров, из-за этого сложно найти источник инфекции.



10 лет с ВИЧ

Как правило, люди очень болезненно реагируют на диагноз, просят еще раз проверить анализы, но, если статус ВИЧ подтверждается, многие пациенты чувствуют себя изгоями и даже пытаются свести счеты с жизнью.

"Я узнала о своем ВИЧ-статусе в 6 лет. Когда мне об этом рассказали, это был очень тяжелый момент. Меня заразила мама через грудное вскармливание. Я ездила на множество семинаров и в специализированные лагеря. Это помогло мне принять свое положение и к возрасту 11 лет я чувствовала себя достаточно уверенно, начала жить с открытым лицом и по сей день живу". 16-летняя девушка из Алматы Аида

Однако открыто говорить о своем заболевании готовы не все. Большинство стараются скрыть свой статус, боясь стать отверженными. Многие, путая ВИЧ и СПИД, думают, что скоро покинут этот мир. Между тем люди, живущие с ВИЧ, могут вести нормальную жизнь при условии, что будут получать антиретровирусную терапию и соблюдать рекомендации врача.



"ВИЧ – вирус иммунодефицита человека, поражающий иммунную систему организма. При отсутствии лечения ВИЧ-инфекция может перейти в СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита, часто через много лет после инфицирования. Люди инфицируются ВИЧ, который может привести к СПИДу, но первое необязательно приводит ко второму". Ирина Петренко

Антиретровирусная терапия – путевка в долгую жизнь

На сегодня не существует метода, позволяющего излечить ВИЧ-инфекцию. Но как уже было сказано выше, принимая антиретровирусные препараты, люди могут вести полноценную жизнь. Лекарство не убивает вирус, но тормозит его размножение. На медицинском языке это называется "неопределяемая или подавленная вирусная нагрузка". Такой человек уже не передает инфекцию другим людям.

"Права людей, живущих с ВИЧ, защищены Кодексом Республики Казахстан. Закон не допускает увольнения с работы, отказ в приеме в образовательные и медицинские учреждения. Таким образом, можно закончить школу, поступить в институт и в дальнейшем заниматься любимым делом. Также для людей, живущих с ВИЧ, нет никаких ограничений при создании семьи и планировании детей. Если ВИЧ-положительная женщина будет принимать профилактическую антиретровирусную терапию в течение беременности и при родах, риск передачи вируса ребенку минимальный". Ирина Петренко

Согласно статистике, человек, который принимает антиретровирусную терапию, может прожить всего на два-три года меньше, чем среднестатистический житель страны. Решение о том, чтобы принимать или не принимать препараты, каждый человек принимает сам, как и о том, сообщать или нет окружающим о своем статусе.

"Обследование семей, где проживали люди с ВИЧ, показали, что никто из домашних, кто пользовался общими предметами, посудой, ванной, туалетом и т. д. не были инфицированы. Бытовым путем ВИЧ не передается. Нельзя инфицироваться также воздушно-капельным путем, то есть при кашле, чихании. Конечно, бритвенные принадлежности, зубные щетки и другие предметы личной гигиены должны быть индивидуальными". Ирина Петренко

Общество еще не совсем готово принимать людей со статусом ВИЧ. Молодежь относится к этому вопросу проще, а вот старшее поколение, воспитанное на страшилках 80-х, часто негативно смотрит на больных. Моментально приклеивает ярлыки – наркоман, проститутка. Боятся жить рядом и общаться. Увы, нередко и медики стараются найти причины, чтобы не лечить человека, живущего с ВИЧ.

"Ранее и средний, и старший персонал относился пренебрежительно, не хотели делать операции, находили всякие причины и старались отфутболить. Сейчас барьеры и дистанции уже менее заметны, но с некоторыми медиками по-прежнему проблемы. Особенно со стоматологами и хирургами. Мне вот сейчас предстоит делать операцию, посмотрим, как отнесутся". 39-летний алматинец с ВИЧ Андрей

Как религия относится к пациентам с ВИЧ?

Логично предположить, что в такой непростой ситуации, пытаясь обрести точку опоры, многие пациенты обращаются к вере. Милосердие и сострадание – важнейшие добродетели во всех религиях, и мы поинтересовались у представителей традиционных конфессий об отношении к людям, живущим с ВИЧ.

Религиовед, доцент кафедры "Религиоведение" ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Нурлан Кайрбеков заявил, что нельзя быть безразличным к горю людей, бесчеловечно быть черствым к тем, кого постигла беда.





Фото: ДУМК

"Еще более преступным перед богом и перед людьми является замалчивание истинных причин этих бед, которые постигли человечество в наше время. Покуда мы будем замалчивать об этом, лукавить сами с собой, говорить, что мы боремся со СПИД и нетерпимостью к людям, живущим с ВИЧ, и в то же время ничего не делать, чтобы покончить с первопричинами этой чумы, беды и смерти не прекратятся, а только будут увеличиваться". Нурлан Кайрбеков

В Православной Церкви Казахстана отметили, что пациенты с ВИЧ – такие же прихожане, как и любые другие люди.



Руководитель отдела по связям с общественностью Православной Церкви Казахстана Александр Суворов заявил, что христианство включает в себя призыв заботиться о больных и нуждающихся.





Фото: из личного архива

"В Библии говорится о том, что следовать примеру Христа означает служить и помогать тем, кто страдает. Больные ВИЧ нуждаются в поддержке, сочувствии и практической помощи, и церковь, как сообщество людей, не может остаться в стороне. Бог является источником любви и сострадания. Забота о больных ВИЧ становится способом проявить эту любовь в действии". Александр Суворов

Собеседники сходятся во мнении: ВИЧ – не приговор. С болезнью можно жить, и жить полноценно, не испытывая страха и стыда. Все больше людей открыто сообщают о своем статусе, делятся своими личными историями, создают клубы помощи и вносят вклад в формирование правильного отношения к живущим с ВИЧ.