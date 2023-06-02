Не быть "диванными критиками" посоветовал журналистам глава МВД

Фото: Zakon.kz

В акимате Астаны журналисты поинтересовались у Марата Ахметжанова, стало ли больше доверия к казахстанской полиции с "учетом всех денежных вливаний и работы", сообщает Zakon.kz.

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