Не быть "диванными критиками" посоветовал журналистам глава МВД
Фото: Zakon.kz
В акимате Астаны журналисты поинтересовались у Марата Ахметжанова, стало ли больше доверия к казахстанской полиции с "учетом всех денежных вливаний и работы", сообщает Zakon.kz.
В ответ Марат Ахметжанов сам спросил у журналистов, чувствуют ли они изменения. Журналисты ответили отрицательно.
"Ну хорошо. Значит, на сегодня вы не видите. Дело не только в доверии, нужны общие усилия. Поэтому мы и говорим о карте проблем, проблемно-ориентированном подходе. На сегодня даже возьмите криминогенную обстановку – 50% снижение умышленных убийств в стране. Мы создали интеллектуальную систему, которая позволила на 25% снизить смертность пешеходов. Если вы этого не чувствуете, если этого не видите, я не знаю, кто это может видеть. Поэтому нужно всегда видеть, смотреть и участвовать активно, а не быть "диванными критиками".Марат Ахметжанов
Ранее министр внутренних дел рассказал о трансформации полиции.
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