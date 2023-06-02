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Не быть "диванными критиками" посоветовал журналистам глава МВД

Полиция Фото: Zakon.kz
В акимате Астаны журналисты поинтересовались у Марата Ахметжанова, стало ли больше доверия к казахстанской полиции с "учетом всех денежных вливаний и работы", сообщает Zakon.kz.

В ответ Марат Ахметжанов сам спросил у журналистов, чувствуют ли они изменения. Журналисты ответили отрицательно.

"Ну хорошо. Значит, на сегодня вы не видите. Дело не только в доверии, нужны общие усилия. Поэтому мы и говорим о карте проблем, проблемно-ориентированном подходе. На сегодня даже возьмите криминогенную обстановку – 50% снижение умышленных убийств в стране. Мы создали интеллектуальную систему, которая позволила на 25% снизить смертность пешеходов. Если вы этого не чувствуете, если этого не видите, я не знаю, кто это может видеть. Поэтому нужно всегда видеть, смотреть и участвовать активно, а не быть "диванными критиками".Марат Ахметжанов

Ранее министр внутренних дел рассказал о трансформации полиции. 


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