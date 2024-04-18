Арест журналиста Данияра Адилбекова: в МВД озвучили подробности

Первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев в кулуарах Сената 18 апреля 2024 года озвучил подробности задержания и ареста журналиста Данияра Адилбекова, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным Марата Кожаева, в отношении журналиста на сегодняшний день проводится расследование.

"Связано это с тем, что в отношении него обратились несколько граждан нашей страны, которые посчитали, что в отношении них распространены недостоверные сведения. В одном случае речь шла об обвинении человека в совершении тяжкого коррупционного преступления. Поэтому данные заявления были зарегистрированы, и проведены необходимые исследования. В данном случае назначены экспертизы по тем публикациям, которые делал Адилбеков. Следствие приходит к выводу, что в данном случае гражданин распространил непроверенную и недостоверную информацию, тем самым причинил существенный вред правам и интересам граждан. Помимо этого, в его действиях содержатся признаки ложного доноса в совершении коррупционного правонарушения", – объяснил первый замминистра внутренних дел Марат Кожаев.

По его словам, основанием для регистрации досудебного расследования является не только заявление, но и публикации в СМИ, а также иные сведения, которые стали известны органам уголовного преследования.

Журналисты также уточнили у замминистра, почему в последнее время в Казахстане участились уголовные дела в отношении журналистов.

"Не скажу, что очень часто. Очень много в стране различных правонарушений и доля преступлений, совершаемых вашими коллегами, – минимальна", – ответил Марат Кожаев.

1 апреля 2024 года стало известно, что в Астане задержали казахстанского журналиста Данияра Адилбекова. В ДП Астаны уточнили, что возбуждено уголовное дело по факту распространения заведомо ложной информации о совершении преступления. Журналиста арестовали.