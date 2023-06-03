В Аргентине определились четвертьфиналисты молодежного ЧМ-2023 по футболу

Фото: Instagram/fifa

Стали известны все восемь сборных, которые сыграют в четвертьфинале Чемпионата мира-2023 по футболу (U-20), который в эти дни проходит на полях Аргентины, сообщает Zakon.kz.

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