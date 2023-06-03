Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Аргентине определились четвертьфиналисты молодежного ЧМ-2023 по футболу

Футбол МЧМ-2022 1/4 финала Фото: Instagram/fifa
Стали известны все восемь сборных, которые сыграют в четвертьфинале Чемпионата мира-2023 по футболу (U-20), который в эти дни проходит на полях Аргентины, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK"

По итогам матчей 1/8 финала МЧМ-2023, на стадии четвертьфинала сыграют следующие пары:

Израиль – Бразилия (3 июня).

Колумбия – Италия (4 июня).

Южная Корея – Нигерия (4 июня).

США – Уругвай (5 июня).

Последнюю путевку в 1/4 финала мирового первенства завоевала команда Южной Кореи, которая обыграла сборную Эквадора – 3:2.

Главным огорчением турнира стали хозяева молодежного мундиаля – аргентинцы, которые не смогли переиграть Нигерию в 1/8 финала.

 

Финальный матч мирового молодежного первенства пройдет 11 июня. Действующими чемпионами мира являются молодые футболисты сборной Украины, которые стали лучшими в 2019 году, обыграв в финале сборную Южной Кореи - 3:1. Два года назад турнир был отменен из-за COVID-19.

Читайте также

"Тобол" – "Кызылжар": экс-лидер против бронзового призера

Кубковые финалы Англии и Германии – в раскладах от Olimpbet

Елена Рыбакина снялась с "Ролан Гаррос"

Куандык Шынасилов
COVID-19 Аргентина
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главных счастливчиков лета назвали астрологи
Главных счастливчиков лета назвали астрологи
дома в городе призраке
Дома за 2,7 млн тенге продают в "городе-призраке"
На день столицы казахстанцы отдохнут 4 дня
Казахстанцы отдохнут 4 дня на День столицы
В Казахстане планируют открыть пункты приема для беженцев
В Казахстане при массовом наплыве иностранцев планируют открывать пункты временного поселения
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления