В Аргентине определились четвертьфиналисты молодежного ЧМ-2023 по футболу
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По итогам матчей 1/8 финала МЧМ-2023, на стадии четвертьфинала сыграют следующие пары:
Израиль – Бразилия (3 июня).
Колумбия – Италия (4 июня).
Южная Корея – Нигерия (4 июня).
США – Уругвай (5 июня).
Последнюю путевку в 1/4 финала мирового первенства завоевала команда Южной Кореи, которая обыграла сборную Эквадора – 3:2.
Главным огорчением турнира стали хозяева молодежного мундиаля – аргентинцы, которые не смогли переиграть Нигерию в 1/8 финала.
Финальный матч мирового молодежного первенства пройдет 11 июня. Действующими чемпионами мира являются молодые футболисты сборной Украины, которые стали лучшими в 2019 году, обыграв в финале сборную Южной Кореи - 3:1. Два года назад турнир был отменен из-за COVID-19.