Определились все четвертьфиналисты женского ЧМ-2023 по футболу

На мировом футбольном первенстве среди женщин, который в эти дни проходит на полях Австралии и Новой Зеландии, завершилась стадия 1/8 финала. По ее результатам стали известны восемь команд четвертьфиналистов, сообщает Zakon.kz.

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Первую путевку в полуфинал ЧМ-2023 разыграют сборные Испании и Голландии, передает пресс-служба FIFA. Испанки на стадии 1/8 финала с крупным счетом 5:1 переиграли Швейцарию. А представительницы "страны тюльпанов" был сильнее футболисток ЮАР – 2:0. Поединок между Испанией и Нидерландами состоится 11 августа.





Фото: Instagram/fifaworldcup

В этот же день за вторую путевку в четверку сильнейших поспорят команды Японии и Швеции. Азиатки на подступе к четвертьфиналу обыграли сборную Норвегии – 3:1. А шведские футболистки на этом этапе сотворили большую сенсацию, выбив из турнира четырехкратных чемпионок мира из США по пенальти 5:4. Тем самым американки впервые в истории остались без медалей женского мундиаля и не смогли защитить титул чемпионок мира, завершив выступление на стадии 1/8 финала.





Фото: Instagram/fifaworldcup

За третью путевку в полуфинал ЧМ-2023 сразятся Австралия и Франция, этот поединок запланирован на 12 августа. На пути к четвертьфиналу команда Австралии победила Данию – 2:0, а французская дружина разгромила Марокко – 4:0.



И последнюю путевку в 1/2 финала мирового чемпионата 12 августа разыграют Англия и Колумбия. Англичанки в серии послематчевых пенальти были удачливее Нигерии – 4:2, а игроки сборной Колумбии минимально переиграли Ямайку – 1:0.