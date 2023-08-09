Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Определились все четвертьфиналисты женского ЧМ-2023 по футболу

Футбол ЧМ 1/4 финала Фото: Instagram/fifaworldcup
На мировом футбольном первенстве среди женщин, который в эти дни проходит на полях Австралии и Новой Зеландии, завершилась стадия 1/8 финала. По ее результатам стали известны восемь команд четвертьфиналистов, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канале Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

Первую путевку в полуфинал ЧМ-2023 разыграют сборные Испании и Голландии, передает пресс-служба FIFA. Испанки на стадии 1/8 финала с крупным счетом 5:1 переиграли Швейцарию. А представительницы "страны тюльпанов" был сильнее футболисток ЮАР – 2:0. Поединок между Испанией и Нидерландами состоится 11 августа.

Футбол ЧМ 1/4 финала

Фото: Instagram/fifaworldcup

В этот же день за вторую путевку в четверку сильнейших поспорят команды Японии и Швеции. Азиатки на подступе к четвертьфиналу обыграли сборную Норвегии – 3:1. А шведские футболистки на этом этапе сотворили большую сенсацию, выбив из турнира четырехкратных чемпионок мира из США по пенальти 5:4. Тем самым американки впервые в истории остались без медалей женского мундиаля и не смогли защитить титул чемпионок мира, завершив выступление на стадии 1/8 финала.

Футбол ЧМ 1/4 финала

Фото: Instagram/fifaworldcup

За третью путевку в полуфинал ЧМ-2023 сразятся Австралия и Франция, этот поединок запланирован на 12 августа. На пути к четвертьфиналу команда Австралии победила Данию – 2:0, а французская дружина разгромила Марокко – 4:0.

И последнюю путевку в 1/2 финала мирового чемпионата 12 августа разыграют Англия и Колумбия. Англичанки в серии послематчевых пенальти были удачливее Нигерии – 4:2, а игроки сборной Колумбии минимально переиграли Ямайку – 1:0.

Читайте также

Три гола за 10 минут принесли футболистам "Барселоны" Кубок Гампера

"Астана" стартовала с победы в Лиге Европы

Месси находится в шаге от топ-3 лучших бомбардиров "Интер Майами"

Куандык Шынасилов
FIFA
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мужчину с флагом из люка элитного внедорожника оштрафовали в Семее
Размахивал флагом Казахстана: пассажира элитного внедорожника оштрафовали в Семее
Таролог пообещала трем знакам зодиака море денег
Таролог пообещала трем знакам зодиака море денег
Димаш Кудайберген запустил челлендж
Димаш Кудайберген запустил челлендж
Алматинцы временно останутся без электроэнергии
Алматинцы временно останутся без электроэнергии
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления