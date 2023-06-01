Токаев посетит Анкару

3 июня президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана с рабочим визитом посетит Анкару, сообщает Zakon.kz.

В этот день лидер Казахстана примет участие в церемонии инаугурации Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

28 мая в Турции прошел второй тур выборов президента страны. ЦИК объявил действующего лидера Реджепа Тайипа Эрдогана победителем голосования. Он получил 52,14% после обработки свыше 99% бюллетеней, тем самым продлив еще на пять лет свое 20-летнее пребывание у власти.

