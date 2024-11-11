Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Баку, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет Акорда, Токаев прибыл для участия во Всемирном климатическом саммите СОР 29, который проходит под эгидой Конференции ООН по изменению климата.

Фото: Акорда

В рамках визита президент Казахстана проведет ряд встреч с главами государств, руководителями международных организаций и представителями бизнес-структур.

Фото: Акорда

Ранее сообщалось, что Казахстан вошел в топ-35 конкурентоспособных стран мира. Об этом объявил президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета иностранных инвесторов в Астане, ссылаясь на данные Международного института развития менеджмента (IMD).