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Токаев прибыл с рабочим визитом в Баку

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 19:50 Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Баку, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет Акорда, Токаев прибыл для участия во Всемирном климатическом саммите СОР 29, который проходит под эгидой Конференции ООН по изменению климата.

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 19:50

Фото: Акорда

В рамках визита президент Казахстана проведет ряд встреч с главами государств, руководителями международных организаций и представителями бизнес-структур.

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 19:50

Фото: Акорда

Ранее сообщалось, что Казахстан вошел в топ-35 конкурентоспособных стран мира. Об этом объявил президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета иностранных инвесторов в Астане, ссылаясь на данные Международного института развития менеджмента (IMD).

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