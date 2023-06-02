В Уральске провели свыше 50 мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей
На площади выступали детские музыкальные, танцевальные коллективы, показывали свое мастерство юные спортсмены, проводился конкурс рисунков на асфальте "Мир глазами детей", мастер класс "Во благо детей". Там же прошла выставка пожарной техники. В этот день глава региона побывал на мероприятии, организованном Союзом деловых женщин ЗКО, а также в областной детской деревне, где сейчас проживают 35 детей.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
"Дети – наше будущее, и взрослые в ответе за жизнь и здоровье своих детей. Мы должны обеспечить нашим детям счастливое будущее, воспитывая их в любви и заботе. Государство делает все возможное, чтобы дети, оставшиеся без попечения родителей, смогли расти в доброй семейной обстановке. В этом году детской деревне исполняется 20 лет. Главная цель ее создания – воспитание достойных граждан общества, создание для них родного очага, уютного и теплого. Пусть наши дети будут здоровы и счастливы", – сказал аким области Нариман Турегалиев.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В целом, в Уральске в День защиты детей было проведено свыше 50 мероприятий в самых разных локациях. Праздничные концерты, конкурсы и мастер классы проходили по всему городу. Много мероприятий проводилось в городском парке культуры и отдыха. Например, детям продемонстрировали работу водолазов. В веревочном парке был организован городской туристический конкурс, а в Центре культуры и искусства им. Кадыра Мырза Али прошел праздничный концерт.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В амфитеатре на ул. им. Дины Нурпеисовой соревновались близнецы и двойняшки в конкурсе "Егіз – лебіз", там же была показана сказка для детей "Верный друг".
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
"Мы довольно долго готовились к выступлению. Подготовка к конкурсу шла около месяца. Такой конкурс проводился у нас впервые. Детей готовили к выходу на сцену, обучали дефиле и позированию. Помимо близнецов и двойняшек в конкурсе участвовали и двойники. Были представлены самые трендовые образы", – сказала заместитель директора ДК молодежи Кенжегуль Ахметова.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Ассамблеей народа Казахстана был проведен праздничный слет детских и юношеских организаций. Он был организован в формате туристического квеста и проведен на территории детского туристического лагеря "Евразия". Участвовали 20 отрядов учащихся восьмых классов общеобразовательных школ города. По итогам соревнований первое место заняла команда школы №6, второе место поделили между собой команды школы с.Серебряково и школы №12, третье место присудили команде школы с.Круглоозерное и школ №21 и №47. Все участники были отмечены благодарственными письмами.