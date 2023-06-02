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В Уральске провели свыше 50 мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей

В Уральске провели свыше 50 мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев с утра побывал на площади Первого Президента РК, где собрались свыше тысячи детей, и поздравил всех с праздником.

На площади выступали детские музыкальные, танцевальные коллективы, показывали свое мастерство юные спортсмены, проводился конкурс рисунков на асфальте "Мир глазами детей", мастер класс "Во благо детей". Там же прошла выставка пожарной техники. В этот день глава региона побывал на мероприятии, организованном Союзом деловых женщин ЗКО, а также в областной детской деревне, где сейчас проживают 35 детей.

В Уральске провели свыше 50 мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Дети – наше будущее, и взрослые в ответе за жизнь и здоровье своих детей. Мы должны обеспечить нашим детям счастливое будущее, воспитывая их в любви и заботе. Государство делает все возможное, чтобы дети, оставшиеся без попечения родителей, смогли расти в доброй семейной обстановке. В этом году детской деревне исполняется 20 лет. Главная цель ее создания – воспитание достойных граждан общества, создание для них родного очага, уютного и теплого. Пусть наши дети будут здоровы и счастливы", – сказал аким области Нариман Турегалиев.
В Уральске провели свыше 50 мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В целом, в Уральске в День защиты детей было проведено свыше 50 мероприятий в самых разных локациях. Праздничные концерты, конкурсы и мастер классы проходили по всему городу. Много мероприятий проводилось в городском парке культуры и отдыха. Например, детям продемонстрировали работу водолазов. В веревочном парке был организован городской туристический конкурс, а в Центре культуры и искусства им. Кадыра Мырза Али прошел праздничный концерт.

В Уральске провели свыше 50 мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В амфитеатре на ул. им. Дины Нурпеисовой соревновались близнецы и двойняшки в конкурсе "Егіз – лебіз", там же была показана сказка для детей "Верный друг".

В Уральске провели свыше 50 мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Мы довольно долго готовились к выступлению. Подготовка к конкурсу шла около месяца. Такой конкурс проводился у нас впервые. Детей готовили к выходу на сцену, обучали дефиле и позированию. Помимо близнецов и двойняшек в конкурсе участвовали и двойники. Были представлены самые трендовые образы", – сказала заместитель директора ДК молодежи Кенжегуль Ахметова.
В Уральске провели свыше 50 мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Ассамблеей народа Казахстана был проведен праздничный слет детских и юношеских организаций. Он был организован в формате туристического квеста и проведен на территории детского туристического лагеря "Евразия". Участвовали 20 отрядов учащихся восьмых классов общеобразовательных школ города. По итогам соревнований первое место заняла команда школы №6, второе место поделили между собой команды школы с.Серебряково и школы №12, третье место присудили команде школы с.Круглоозерное и школ №21 и №47. Все участники были отмечены благодарственными письмами.

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Западно-Казахстанская область Уральск
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