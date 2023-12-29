Аким Западно-Казахстанской области от имени президента вручил детям подарки
В Уральске аким посетил дом троих детей.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Маленькие жители города Мерген Айсана, Сапункова Сабина, Бахирова Надя написали письмо на имя президента, о том, чего они хотят в Новом году.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Аким области Нариман Турегалев вручил детям подарки.
"Ребята, глава государства Касым-Жомарт Кемелович поздравил вас с Новым годом и направил поздравительное письмо. Прислал и свои подарки. Желаю вам всего наилучшего, поздравляю всех с Новым годом!" – сказал глава региона.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Традиционно в канун Нового года во всех регионах Казахстана устанавливаются "Ели желаний", где каждый ребенок может оставить конверты со своими пожеланиями.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В этом году в рамках акции на имя президента поступило большое количество писем со всех уголков страны, в том числе более 100 – от детей из многодетных семей, оставшихся без попечения родителей, имеющих ограниченные возможности, сирот.
Глава государства призвал всех детей стремиться к знаниям, читать книги и заниматься спортом, беречь природу и творить добро.