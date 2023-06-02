Курсы валют в обменниках Казахстана на 2 июня
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 448,72 тенге, евро – 480,44 тенге, рубля – 5,56 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 444 тенге, продажи – 450 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 478 тенге, продажи – 485 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,47 тенге, продажи – 5,57 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 445,5 тенге, продажи – 449 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 482 тенге, продажи – 486,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,41 тенге, продажи – 5,65 тенге.
Шымкент
В Шымкенте большинство обменных пунктов не продают и не покупают валюту.
В работающих средний курс покупки доллара – 446 тенге, продажи – 448 тенге.
Средний курс покупки евро – 480 тенге, продажи – 485 тенге.
Средний курс покупки рубля – 5,47 тенге, продажи – 5,49 тенге.