Депутат назвал самозанятых казахстанцев бедными

Депутат Мажилиса Мади Такиев на собрании фракции Amanat, говоря о самозанятых казахстанцах, отметил, что из них почти две трети, или 65%, относятся к работающим бедным, получая зарплату до 100 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

Самозанятых казахстанцев в стране более двух млн человек.

"И из них почти две трети, или 65%, относятся к работающим бедным, получая зарплату до 100 тысяч тенге. В основном 62% заняты в сельском хозяйстве, торговле. Из-за применения различных налоговых режимов нельзя их бедными называть, но нужно с этим разобраться. В результате низких доходов сегодня социальные трансферты из бюджета стали вторым по важности источником дохода населения. Они сегодня уже формируют 23% доходов нашего населения. Динамика ухудшается с 2015 года, когда был уровень 17 процентов. Если сравнивать, то в развитых странах на долю социального трансферта приходится от 10 до 15%. По фонду оплаты труда – он формирует 30% дохода населения, тогда как в других странах – 65%". Мади Такиев

У казахстанцев, по его словам, очень низкие доходы и из-за инфляции – около 50% из них обеспечивают себя только продовольственными продуктами, на остальное у них не хватает средств. Он напомнил слова президента о том, что "пора завершать игру с цифрами, переходить к реальным делам, зачастую госорганы любят маскировать ситуацию терминами вроде продуктивных занятых, неформальной занятости".

"В результате люди остаются один на один с безработицей и социальной незащищенностью. Необходимо разработать программу повышения доходов, работа должна быть точной, адресной. На каждом управленческом уровне следует установить конкретные показатели снижения бедности. Однако в новой редакции программа мероприятий пересмотрена в сторону обобщений и исключения конкретизации формулировок. Мероприятия стали более размытыми и непрозрачными, что, конечно, влияет на качество их реализации и сложность в мониторинге". Мади Такиев

Дополнительно депутат назвал и другие комплексные вопросы, которые могут напрямую оказать влияние на повышение уровня доходов населения по сферам. Самый крупный – это жилищное строительство как драйвер развития экономики. Здесь, по мнению депутата, необходимы новые ипотечные программы с требованиями к строительным компаниям использовать наше казахстанское содержание. Второе – развитие АПК. Депутат советует изучить успешный опыт других стран. К примеру, канадский, где государственные сельхозпредприятия выступают и заказчиком, и закупщиком. При этом закуп осуществляется по фиксированной цене, и после реализации сельхозпродукции до 80% прибыли возвращается снова сельхозтоваропроизводителям.

"Третье – развитие транспортного потенциала. Сегодня прекрасно понимаем, что у нас очень развит транзитный потенциал, мы могли бы и должны стать логистическим хабом, где нужны будут тысячи рабочих мест. Мероприятия программы должны быть связаны с реальным повышением доходов населения, борьбой с неравенством, бедностью и безработицей. То есть содействовать реальным положительным изменениям доходов граждан". Мади Такиев

В свою очередь депутат Мажилиса Юлия Кучинская отметила, что данные Бюро национальной статистики по средней зарплате и уровню безработицы неактуальны, и потребовала отражать реальные цифры.

