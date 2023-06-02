Депутат потребовала опираться на реальную статистику при расчете доходов казахстанцев

2 июня депутат Мажилиса Юлия Кучинская отметила, что данные Бюро национальной статистики по средней зарплате и уровню безработицы неактуальны, и потребовала отражать реальные цифры, сообщает Zakon.kz.

На собрании фракции партии Amanat Юлия Кучинская обратилась к представителю Бюро национальной статистики.

"На самом деле для того, чтобы делать правильный план, корректный, мы должны опираться на реальные цифры, и понимать очень четко ситуацию, в которой находимся. Но, если посмотреть на нашу статистику, то кажется, что мы живем просто в разных Казахстанах. Средний уровень заработной платы – 340 тысяч тенге. Я, например, сильно сомневаюсь, что большая часть населения сегодня имеет такую заработную плату. В реальности она в 3-4 раза меньше у большей части населения". Юлия Кучинская

Высказалась она и относительно статистики по уровню безработицы. Депутат с удивлением отметила, что на протяжении десяти лет на уровень безработицы в Казахстане не влияют никакие факторы: ни пандемия, ни экономический кризис.

"Он (уровень. – Прим. ред.) у нас всегда стабильно в пределах 4,6% до 5%. Можно уточнить, когда мы все-таки будем опираться на реальную статистику и будем иметь модели, которые будут отражать реальную ситуацию в социально-экономическом положении страны?" Юлия Кучинская

Руководитель Бюро национальной статистики Жандос Шаймарданов ответил, что зарплату рассчитывают, исходя из информации, которую получают от предприятий ежеквартально. И это среднеарифметический показатель. На самом деле, по его словам, диапазон очень большой.

"Минимальную заработную плату, 70 тысяч тенге, у нас получает около 5-6% работников предприятий. На верхней границе, то есть топ-5 наиболее высокооплачиваемых работников, у них заработные платы начинаются от 565 тысяч тенге и выше. Есть и миллион, и два миллиона в месяц. И больше. Соответственно, когда мы смотрим эти диапазоны, мы рекомендуем повышение не только на среднеарифметическом уровне, но и медианном. По итогам первого квартала она составила 225 тысяч тенге. И вот эта разница между 340 и 225 тысячами тенге складывается из того, что есть работники, которые получают высокие зарплаты". Жандос Шаймарданов

Особенно, как он отметил, это касается горнодобывающего сектора. В нефтедобывающей промышленности средняя зарплата составляет 766 тысяч тенге, это в 2,2 раза выше, чем в среднем по экономике.

"В то же время в ряде других отраслей, например, в сельском хозяйстве, заработные планы намного ниже. По итогам первого квартала средняя заработная плата в сельском хозяйстве составила 179 тысяч тенге. Это в 1,5 раза ниже, чем в среднем по экономике". Жандо Шаймарданов

По данным Бюро национальной статистики, средняя номинальная заработная плата по Казахстану в четвертом квартале 2022 года (без учета малых предприятий) составила 338 715 тенге.

