Депутат: У каждого четвертого экономически активного казахстанца есть проблемный кредит

Депутат Мажилиса Мади Такиев на заседании 26 декабря рассказал, сколько казахстанцев имеют проблемные кредиты, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мади Такиев привел актуальные данные о закредитованности казахстанцев на презентации законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков".

"Динамика потребительских кредитов физических лиц в последние годы демонстрирует неуклонный рост. На 1 ноября их общий объем составил порядка 13 трлн тенге, в том числе выданных банками – 11,3 трлн тенге (87%), МФО – 1,2 трлн тенге (9%). Коллекторским агентствам переданы проблемные кредиты на сумму 334 млрд тенге (3%). При этом из 13 трлн тенге проблемные кредиты составили свыше 1,5 трлн тенге. В том числе по банкам – 1,3 трлн тенге, МФО – 332 млрд тенге, коллекторским агентствам – 332 млрд тенге", – сообщил депутат.

При этом, по его словам, проблемными считаются кредиты граждан, которые в течение 90 дней не смогли закрыть задолженность. Таких заемщиков в Казахстане уже более 1,5 млн человек.

"Это четверть экономически активного населения. И это проблема, которая нарастает, и нужно ее решать", – заявил депутат.

30 ноября сообщалось, что в октябре 2023 года темпы роста проблемной задолженности превысили темпы роста ссудного портфеля.

