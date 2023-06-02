Ограничить время работы баров в Астане предлагает министр Ахметжанов

2 июня 2023 года министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов рассказал, как улучшить криминогенную обстановку в столице, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Выступая в акимате Астаны, глава МВД РК заявил, что необходимо увеличивать мощности медвытрезвителей.

"В городе он всего один на 20 мест, он всегда переполнен. Только за первый квартал туда было доставлено 3000 человек. Мы с 1 июля переходим на выявительный характер (по домашнему насилию). На бытовые конфликты люди идут в основном в состоянии алкогольного опьянения. Сегодня их некуда поместить, изолировать. Для миллионного города вытрезвитель на 20 человек – это совсем". Марат Ахметжанов

Как подчеркнул министр, чтобы изолировать дебоширов, в первую очередь нужны медвытрезвитель, тестирование и спецприемники.

"На криминогенную обстановку влияет бесконтрольная реализация спиртного. В городе 1000 кафе, баров и ночных клубов, это значительная сфера предпринимательства. В то же время не все их владельцы создают безопасные условия для своих клиентов. В них периодически совершаются преступления и правонарушения. С начала года в ночных заведениях совершено 105 преступлений. Я уже не говорю о ежедневных нарушениях тишины. В этом году за неполные пять месяцев таких вызовов было 4,5 тыс. Отвлекаются наши силы и средства, патрульные и участковые превратились в обслуживающий персонал заведений". Марат Ахметжанов

По его словам, в одном из баров в 00:30 получил смертельное ранение посетитель.

"Проблема состоит в том, что владельцы экономят на охране. В городе 582 охранные фирмы, из них только 20 имеют группы быстрого реагирования, без договора нанимают случайных людей. Только семь заведений в городе из 1000 имеют лицензированную охрану. Они не имеют навыков локализации конфликтов, все действия сводятся к банальному выпроваживанию правонарушителей на улицу. Именно при таких условиях скончался посетитель кафе". Марат Ахметжанов

Вторая проблема, как отметил глава МВД, это отсутствие временных ограничений. В городе почти 80 правонарушений совершается после полуночи.

"Предлагается, во-первых, решением маслихата определить время работы увеселительных заведений, реализующих алкоголь, в жилых домах до 23:00, в отдельно стоящих зданиях – до 2:00. Для этого нужно закрепить норму в правилах благоустройства столицы. Безусловно, данная норма затронет интересы бизнеса, но на другой чаше весов – безопасность граждан". Марат Ахметжанов

Во-вторых, как подчеркнул министр, поддерживается начинание акимата и Департамента полиции по составлению рейтинга безопасности увеселительных заведений.

Ранее журналисты поинтересовались у Марата Ахметжанова, стало ли больше доверия к казахстанской полиции с "учетом всех денежных вливаний и работы". Глава МВД посоветовал журналистам не быть "диванными критиками".