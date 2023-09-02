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Марат Ахметжанов освобожден от должности министра внутренних дел

Марат Ахметжанов Фото: Акорда
2 сентября указом президента Марат Ахметжанов Муратович освобожден от должности министра внутренних дел Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Акорды.

"Указом Главы государства Ахметжанов Марат Муратович освобожден от должности Министра внутренних дел Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.

Марат Ахметжанов родился 22 декабря 1964 года в поселке Акчатау Жамбылской области.

Был назначен на должность министра МВД 25 февраля 2022 года и переназначен 3 апреля 2023 года. 

Новым министром внутренних дел по распоряжению Касым-Жомарта Токаева стал Ержан Саденов.

Также 2 сентября указами главы государства:

  • Серик Жумангарин назначен заместителем премьер-министра;
  • Ернар Баспаев назначен советником президента;
  • Асет Иргалиев назначен помощником президента по экономическим вопросам.

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