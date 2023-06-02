В Казахстане планируют развивать приграничные районы

Министерство нацэкономики подготовило проект постановления правительства, которым вносятся изменения и дополнения в Концепцию развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023 – 2027 годы, сообщает Zakon.kz.

Так, в концепцию добавлен новый раздел "Развитие приграничных территорий".

Как отмечается в документе, в настоящее время 14 областей граничат с территориями России, Китая, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана. На приграничных территориях расположено 65 районов с численностью населения 3,4 млн человек.

Непосредственно в приграничной полосе на расстоянии до 50 км от государственной границы расположено 1283 приграничных сельских населенных пункта, в которых проживает 1,7 млн чел.

Кроме того, в приграничных зонах расположены 9 малых городов с населением 220,7 тыс. человек (Жаркент, Зайсан, Сарыагаш, Шардара, Шемонаиха, Мамлютка, Булаев, Жетысай, Житикара).



При этом приграничные регионы Казахстана имеют разный уровень развития в сравнении с сопредельными регионами приграничных государств.

Так, указывается, что регионы Казахстана, граничащие с Кыргызстаном и Узбекистаном, имеют сопоставимый либо превосходящий уровень жизни в сравнении с сопредельными регионами соседних стран.

Регионы, граничащие с сопредельными регионами России, также имеют сопоставимый уровень жизни, либо незначительно уступают по показателям доходов населения и обеспеченности социальной инфраструктурой.

При этом районы, граничащие с регионами Китая, значительно отстают от их уровня социально-экономического развития.



"Демографическая ситуация в таких приграничных районах характеризуется сокращением численности населения, то есть отрицательными показателями естественного прироста и миграционным оттоком. Плотность населения в приграничных с КНР районах ниже среднего по стране и составляет в среднем 5,2 человека на один кв. км (среднее по РК – 7). В отдельных отдаленных приграничных районах данный показатель составляет 0,6 чел. на кв. км", – говорится в документе.

Одной из главных причин депопуляции территории приграничных с КНР районов называется упразднение в 1997 году отдельных приграничных районов (Нарынкольского, Катон-Карагайского, Маркакольского, Тарбагатайского, Маканшинского и др.) и перенос районных центров в глубь территории страны, подальше от государственной границы.

В целом, за последние три года население приграничных районов Казахстана выросло с 3,35 до 3,36 млн человек.

При этом в 40 приграничных районах из 65 отмечается сокращение численности населения, что связано с миграционным оттоком и естественной убылью населения. Население сокращается преимущественно в приграничных районах Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей.

Основными причинами миграционного оттока населения из приграничных территорий называют низкие доходы населения, высокий уровень безработицы, неудовлетворительный уровень качества жизни людей, слабая транспортная доступность (в отдельных районах), а также износ социальной и инженерно-дорожной инфраструктуры.

"По итогам 2022 года отрицательное сальдо миграции отмечается в Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и Алматинской областях. Естественная убыль населения отмечается в приграничных районах Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях. В Туркестанской, Алматинской и Мангистауской областях наблюдается естественный прирост", – отмечают разработчики.

Экономика приграничных территорий характеризуется недостаточным использованием природно-ресурсного и туристско-рекреационного потенциала, монопрофильностью структуры, слабой активностью субъектов малого и среднего предпринимательства в использовании трансграничных факторов, в целом слабой интеграцией с международной экономической системой.

Одной из основных отраслей экономики приграничных территорий является сельское хозяйство.

За 2020-2022 годы объем промышленной продукции приграничных районов составил 15 144,1 млрд тенге. Данный показатель в последние годы стабильно увеличивается. Объем инвестиций в основной капитал приграничных районов также увеличился с 1 475,8 млрд тенге до 2 048,3 млрд тенге.

Вместе с тем имеются проблемы развития субъектов малого и среднего предпринимательства, такие как высокие транспортные и логистические расходы, неразвитость дорожной, инженерной и коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей общие условия для осуществления предпринимательской деятельности.

Не созданы условия для развития предприятий сельского хозяйства и промышленности с использованием предусмотренных мер государственной поддержки.

Туристическая деятельность в приграничных территориях остается ориентированной преимущественно на внутренний туризм ввиду неразвитости туристских маршрутов и туристской инфраструктуры.

Также в документе указывается, что большая удаленность ряда приграничных районов и неудовлетворительное состояние дорожной инфраструктуры является главной причиной их слабой транспортной связанности с центрами экономического роста. Так, в приграничных районах доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в 2022 году составила более 6 тыс. км.

Важной проблемой у ряда приграничных населенных пунктов является отсутствие транспортного сообщения с областным центром. 9 приграничных районов не имеют круглогодичного автобусного сообщения с административными центрами областей.

Ухудшаются показатели жилищно-коммунальной инфраструктуры в приграничных районах страны. В ряде районов износ сетей электроснабжения достигает 42,6%, водоснабжения – 60,8%, газоснабжения – 16,5%.

Во многих приграничных селах отмечается низкое качество услуг мобильной связи, сети Интернет и почты. Кроме того, доступность государственных услуг для населения ряда приграничных населенных пунктов осложняется из-за большой удаленности от районных центров.



Как отмечается, отдельного внимания требуют вопросы развития инфраструктуры пограничных пунктов пропуска. Отсутствие современной инфраструктуры пунктов пропуска и прилегающих к ним автомобильных дорог не позволяет в полной мере реализовать транзитный и туристический потенциал многих приграничных территорий.

Также указывается на такую проблему в сфере образования, как дефицит квалифицированных кадров, низкий уровень материально-технической базы, качество оказываемых услуг. По данным за 2022 год, 374 приграничных населенных пункта не обеспечены объектами образования.

Основной проблемой в сфере здравоохранения также является нехватка врачей и медицинского персонала и отсутствие медицинских объектов в 256 селах.

Что предлагается?

В концепции представлено видение развития приграничных территорий в будущем – это устойчиво развивающиеся и привлекательные для жизни территории, примыкающие к государственной границе, имеющие хорошую связанность и тесное взаимодействие как с урбанизированными территориями страны, так и приграничными районами сопредельных стран.

Основными принципами развития приграничных территорий являются:

обеспечение территориальной целостности государства;

реализация потенциала приграничных территорий с учетом их конкурентных преимуществ;

обеспечение равного доступа к государственным услугам и социальным благам для населения приграничных территорий;

приоритетное развитие приграничных территорий и населенных пунктов, имеющих стратегическое значение для государства.

В рамках расширения финансовой самостоятельности органов местного самоуправления на IV уровень бюджета будут переданы дополнительные виды налогов и платежей (плата за пользование водными ресурсами; лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности; плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности (по хранению и реализации алкогольной продукции).

Кроме того, будет рассмотрен вопрос наделения акимов сельских округов дополнительными функциями и полномочиями.

Меры по развитию приграничных территорий будут направлены на создание условий для развития агропромышленного комплекса, промышленности, реализации туристского и транспортно-логистического потенциала, развития малого и среднего предпринимательства, дорожной, социальной и инженерной инфраструктуры, улучшение демографической ситуации и развитие человеческого капитала.

Развитие приграничных территорий будет осуществляться с учетом дифференцированного подхода для применения мер господдержки с определением классификации по приграничным районам.

"Для повышения привлекательности приграничных территорий крайне важно обеспечить развитие сферы экономики и создание новых рабочих мест. Развитие экономики приграничных территорий будет осуществляться за счет принятия мер по созданию условий для стимулирования и поддержки развития сельскохозяйственного производства, новых производств, международного туризма, трансграничных транспортных коридоров, а также развития приграничного сотрудничества", – говорится в документе.

Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства будет предусматривать разработку дополнительных мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в приграничных территориях.

В частности, будет рассмотрена возможность приоритетной поддержки проектов, реализуемых в приграничных сел. В рамках инструментов поддержки развития предпринимательства будут предусмотрены фиксированные квоты при распределении бюджетных средств на микрокредитование и гарантирование проектов.

Кроме этого, будет выделяться грантовое финансирование начинающим предпринимателям на реализацию проектов, способствующих кластеризации (созданию сети взаимосвязанных предприятий в смежных секторах и подсекторах – туризм, сельское хозяйство и др.) экономики приграничных районов и основанных на местном сообществе.

Также планируется для повышения доступности кредитных ресурсов для предпринимателей разработать комплекс мероприятий по расширению присутствия институтов развития и финансовых институтов в приграничных районах.

Развитие сферы сельскохозяйственного производства будет осуществляться в рамках реализации Концепции развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021-2030 годы.



Акцент будет сделан на развитии сельскохозяйственной кооперации.

Будут предусмотрены дополнительные меры государственной поддержки, направленные на модернизацию и развитие агропромышленного сектора приграничных территорий.

Также предлагается развивать жилищно-коммунальную инфраструктуру. В частности, будет продолжена работа по строительству и реконструкции сетей водо-, электро-, тепло- и газоснабжения.

При этом будет обеспечено установление сниженного тарифа на электроэнергию для приграничных населенных пунктов со сложными природно-климатическими условиями.

Особое внимание планируется уделить развитию транспортной инфраструктуры, обеспечению жильем постоянно проживающих в приграничных населенных пунктах.

Для снижения миграционного оттока населения и привлечения трудовых мигрантов из трудоизбыточных регионов в приграничных населенных пунктах трудодефицитных областей предлагается рассмотреть возможность предоставления земельных участков в безвозмездное пользование с последующим их предоставлением в собственность.



При этом для достижения эффекта синергии в реализации миграционной политики в приграничных территориях трудодефицитных областей будут пересмотрены перечень регионов расселения кандасов (с исключением из перечня Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской областей) и перечень регионов прибытия для переселенцев (с исключением из перечня областей, не являющихся приграничными) в сторону сокращения.

Предлагается рассмотреть возможность внедрения 50% сельской надбавки к окладу за работу в сельской местности в приграничных районах.

Отдельное внимание будет уделено повышению административно-территориальной значимости приграничных районов. Преимущественно это коснется вопросов восстановления статуса бывших сельских районов, граничащих с КНР (Катон-Карагайский, Большенарымский, Курчумский, Маркакольский, Маканчинский и другие).



Что изменится?

Как ожидается, реализация указанных и других мероприятий приведет к следующим результатам:

доля сельчан, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума, снизится до 5,8% (3 квартал 2022 года – 7,3%);

уровень безработицы в сельской местности – до 4,2% (4 квартал 2022 года – 4,9%);

обеспеченность сельских населенных пунктов услугами водоснабжения – 100% (2022 год – 96%);

доля пользователей сети Интернет в сельской местности – 97% (2022 год – 91,7%);

доведение доли местных дорог (областного и районного значения) в нормативное состояние вырастет до 95% (2023 год – 86%);

численность населения приграничных районов увеличится до 4 млн человек (2022 год – 3,37 млн чел.);

рост инвестиций в основной капитал приграничных районов – до 75% (2022 год – 15%).

В Министерстве нацэкономики отмечают, что реализация мероприятий в целом улучшит качество жизни и создаст комфортную среду проживания в приграничных селах путем обеспечения роста доходов населения и развития социальной и инженерной инфраструктуры.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 8 июня.



