Как будут развивать приграничные сельские территории

Правительство постановлением от 1 июля 2023 года внесло изменения в Концепцию развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023 – 2027 годы, сообщает Zakon.kz.

Принятыми поправками в Концепцию внесены дополнения, регламентирующие вопросы развития приграничных сельских территорий.

Текущая ситуация в приграничных сельских регионах

Отмечено, что в настоящее время 14 областей Казахстана граничит с территориями Российской Федерации (РФ), Китайской Народной Республики (КНР), Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана.

На приграничных территориях расположено 65 районов с численностью населения 3,4 млн человек. Непосредственно в приграничной полосе на расстоянии до 50 км от государственной границы расположено 1283 приграничных СНП, в которых проживает 1,7 млн чел.

С учетом географического расположения и экономического потенциала приграничные территории условно разделены на три типа:

северные приграничные территории – районы, граничащие с РФ (районы в Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях);

– районы, граничащие с РФ (районы в Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях); восточные приграничные территории – районы, граничащие с КНР (районы в Алматинской, Восточно-Казахстанской областях и областях Жетісу и Абай);

– районы, граничащие с КНР (районы в Алматинской, Восточно-Казахстанской областях и областях Жетісу и Абай); южные и юго-западные приграничные территории – регионы, граничащие с Кыргызстаном и Узбекистаном (районы в Жамбылской и Туркестанской областях), Узбекистаном и Туркменистаном (районы в Актюбинской, Мангистауской и Кызылординской областях).

За последние 3 года в 45 из 65 приграничных районов Казахстана наблюдается сокращение численности населения. Среди основных причин названы низкие доходы населения, неудовлетворительный уровень качества жизни людей, слабая транспортная доступность (в отдельных районах), а также недостаточная обеспеченность социальной и инженерно-дорожной инфраструктурой.

Экономика всех приграничных территорий характеризуется недостаточным использованием природно-ресурсного и туристического потенциала, монопрофильностью структуры, слабой активностью субъектов малого и среднего предпринимательства в использовании трансграничных факторов, в целом слабой интеграцией с международной экономической системой. Требуют решения вопросы здравоохранения и образования, связи, Интернета, жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Развитие приграничных территорий

Меры по развитию приграничных территорий будут направлены на создание условий для развития конкурентных преимуществ в сферах сельского хозяйства, промышленности, реализации туристского и транспортно-логистического потенциала, развития малого и среднего предпринимательства, дорожной, социальной и инженерной инфраструктуры, улучшения демографической ситуации и развития человеческого капитала.

С учетом особенностей и потенциала развития приграничных территорий меры государственной поддержки будут направлены:

по регионам северных приграничных территорий – на стимулирование миграции населения из южных и юго-западных трудоизбыточных регионов страны, строительство доступного жилья и инженерной инфраструктуры, повышение производительности сельского хозяйства, пересмотр системы оплаты труда и другое;

– на стимулирование миграции населения из южных и юго-западных трудоизбыточных регионов страны, строительство доступного жилья и инженерной инфраструктуры, повышение производительности сельского хозяйства, пересмотр системы оплаты труда и другое; по регионам восточных приграничных территорий – на дальнейшее развитие административно-территориального устройства, реализацию туристского и транспортно-логистического потенциала, развитие малого и среднего предпринимательства, создание малых индустриальных зон, пересмотр системы оплаты труда и другое;

– на дальнейшее развитие административно-территориального устройства, реализацию туристского и транспортно-логистического потенциала, развитие малого и среднего предпринимательства, создание малых индустриальных зон, пересмотр системы оплаты труда и другое; по регионам южных и юго-западных приграничных территорий – на развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных (потребительских) кооперативов, развитие человеческого капитала через модернизацию социальной инфраструктуры.

Важной задачей является создание новых рабочих мест. Для этого планируют поддерживать сельскохозяйственное производство, новые производства, международный туризм, трансграничные транспортные коридоры и развитие приграничного сотрудничества.

Разработают дополнительные меры господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность в приграничных территориях. Выделят грантовое финансирование начинающим предпринимателям на реализацию проектов, способствующих кластеризации (созданию сети взаимосвязанных предприятий в смежных секторах и подсекторах – туризм, сельское хозяйство и др.) экономики приграничных районов.

Планируется расширить присутствие финансовых институтов в приграничных районах.

Будут приняты меры по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры. В частности, будет продолжена работа по строительству и реконструкции сетей водо-, электро-, тепло- и газоснабжения, в результате которой планируется снизить показатели износа сетей на 3-5 % ежегодно.

126 приграничных сельских населенных пунктов (СНП) обеспечат водой. Обустроят 52 пограничных автомобильных пункта пропуска, а также отремонтируют дороги республиканского и местного значения.

Будет рассмотрен вопрос установления адресной помощи для снижения расходов по электроэнергии для лиц, проживающих в приграничных населенных пунктах со сложными природно-климатическими условиями.

В целях обеспечения жильем постоянно проживающего в приграничных СНП населения будет использован механизм субсидирования затрат работодателей, построивших жилье для своих работников, а также строительства местными исполнительными органами и выкупа арендного жилья у частных застройщиков.

Уполномоченным органом в сфере индустриально-инновационного развития совместно с АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" будут разработаны и внедрены новые механизмы по повышению доступности жилья в приграничных районах страны.

В целях снижения миграционного оттока населения будет рассмотрена возможность предоставления земельных участков в безвозмездное пользование с последующим их предоставлением в собственность.

Помимо этого будут выработаны предложения по пересмотру перечня регионов расселения кандасов (с исключением из перечня Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской областей) и перечня регионов прибытия для переселенцев (с исключением из перечня областей, не являющихся приграничными) в сторону сокращения.

Будет проработан вопрос внедрения до 50% сельской надбавки к окладу по востребованным специальностям бюджетных организаций за работу в отдаленных северных и восточных приграничных сельских округах трудодефицитных областей.

В приграничных СНП будет построено более 1,4 тыс. объектов в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта. Помимо этого приграничные СНП будут обеспечены отечественными телеканалами цифрового эфирного теле- и радиовещания, а также широкополосным доступом к сети Интернет.

Отдельное внимание будет уделено повышению административно-территориальной значимости приграничных районов. Преимущественно это коснется вопросов восстановления статуса бывших сельских районов, граничащих с КНР (Катон-Карагайский, Большенарымский, Курчумский, Маркакольский, Маканчинский и другие).

Ожидаемые результаты от реализации указанных мероприятий к 2027 году:

Численность населения приграничных районов – 4,0 млн чел. (2022 год – 3,4 млн чел.).

Рост инвестиций в основной капитал приграничных районов – 80 % (2022 год – 27 %).

Создание постоянных рабочих мест в приграничных районах – 54 тыс. чел. (2022 год – 44,5 тыс. чел.).

В приграничных районах снизится миграционный отток населения, будет обеспечен рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, созданы условия для реализации туристического потенциала приграничных территорий.

Постановление введено в действие 1 июля 2023 года.