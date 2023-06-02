Мангистауская область в 2023 году планирует принять более 320 тысяч туристов

Мангистаускую область в 2022 году посетили более 310 тысяч туристов из-за рубежа и регионов страны. Это на 6% больше, чем в предыдущем году. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал аким области Нурлан Ногаев.

Объем оказанных услуг в сфере туризма в регионе составил 11,5 млрд тенге (рост – в 1,6 раза).

Значение развития туристической отрасли региона растет с каждым годом. Это также можно увидеть в положительной динамике в отрасли. Развитие туризма напрямую зависит от транспортной инфраструктуры. Создаются все условия для прибытия туристов воздушным транспортом. Сегодня при поддержке правительства самолеты совершают 110 авиарейсов в неделю в 24 направлениях по международным и внутренним маршрутам, в том числе 45 авиарейсов в 16 направлениях в страны дальнего и ближнего зарубежья.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

С начала года количество перевезенных пассажиров "международным аэропортом Актау" увеличилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, достигнув 407 490 пассажиров.

Так, в рамках развития курортных зон в 2022 году местными инвесторами реализовано 4 проекта. В результате создано более 80 новых рабочих мест с привлечением более 1,1 млрд тенге инвестиций.

Строительство визитного центра "Сартас" КЗ " Нефтемаш". База отдыха "Фламинго Резорт" (ТОО "Фламинго"). Глэмпинг Teniz Village (ТОО "Techno west ltd"). База отдыха "AURA" (ТОО "Алека")

"В 2023 году планируется реализация 6 инвестиционных проектов с созданием 210 рабочих мест, общая стоимость – 100 млрд тенге", - сказал аким области.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Все эти проекты окажут положительный мультипликативный эффект для развития экономики региона.