Карту проблем Астаны составили в МВД

В Астане министр внутренних дел с акимом и активом столицы обсудили Концепцию обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом, сообщает Zakon.kz.

На встрече также присутствовали депутаты городского маслихата, руководители организаций и предприятий, представители научных кругов, и гражданского общества. Это первая встреча полиции и акимата в таком формате, заявили в МВД.

Глава МВД Марат Ахметжанов отметил, что Астана является магнитом притяжения.

"Здесь сконцентрированы все госорганы, вузы, культурные объекты. Ежедневно сюда приезжают тысячи казахстанцев и иностранных граждан. Столичная среда должна быть особой, а город должен соответствовать уровню ведущих мировых столиц. Полицией по стране охрана правопорядка обеспечивается в круглосуточном режиме, улучшается раскрываемость, уровень преступности в стране снизился на 16%, а в Астане – на 17%", – сказал Ахметжанов.

Но данную работу он назвал борьбой с последствиями. На преступность влияет большое количество факторов: социальные, экономические миграционные и другие. Поэтому требуется системная работа всех госорганов и общественности по устранению причин и условий ей способствующих.

"Именно эти вопросы затрагивает Концепция обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом, в основе которой два основных тезиса – последствия преступности обходятся дороже, чем профилактика, а для устойчивого снижения преступности и наносимого ей вреда нужны усилия всего общества", – отметил Ахметжанов.

Перед активом Астаны министр презентовал разработанную в рамках концепции Карту проблем Астаны, которая формирует проблемно-ориентированный подход и внедряет процесс управления проблемами.

Карта состоит из семи основных групп, включающих в себя порядка 38 основных проблем, которые являются чувствительными для населения. Это "пьяная" преступность, семейно-бытовое насилие, противодействие наркопреступности, предупреждение краж, дорожная безопасность и другие.

По каждой группе проблем Ситуационно-аналитический центр МВД разработал предложения, которые озвучил глава полицейского ведомства.

Например, кражи, мошенничества, насилие в семье, подростковая преступность, аварийность и т.д. В карте есть конкретные адреса, где больше всего происходят такие правонарушения, и выработаны предложения по их минимизации.

"Также в эту карту включена проблема "Высокие риски организованных форм наркоторговли", особенно синтетикой. Сейчас в столице наблюдается рост регистрации наркоправонарушений, в том числе связанных с "синтетикой". Изъято 46 кг наркотиков, из них 10 кг "синтетики". Это расценивается как положительный результат выявляемости". Марат Ахметжанов

Структура изъятой "синтетики" говорит о том, что 86% от общего веса, или 8,5 кг, изъяты у одного лица по одному преступлению. Остальные 14% – это 92 правонарушения с мелкими весами, изъятые у потребителей и закладчиков. То есть, можно сказать, что изъятие одной крупной партии предотвратило условно сотни и тысячи правонарушений. По словам полицейских, по этой причине важно пресекать каналы поставки наркотиков и места их производства.

Еще одна особенность Карты – проблемы, которые зачастую решают за счет усиления полицейских функций, хотя они имеют социальные или экономические корни.

"Яркий пример – проблема с центрами техосмотров. 26-ю столичными центрами в этом году проведен осмотр свыше 34 тыс. транспортных средств. Выявлено всего лишь 67 неисправных автомобилей. При этом 50% транспорта в городе старше 10 лет. Большая нагрузка падает на полицию. Стражи порядка Астаны на дорогах выявили более 4 тыс. неисправных автомобилей", – отметил министр внутренних дел.

В ведомстве подчеркнули, что данную проблему необходимо поднимать перед уполномоченным органом, общественными и другими организациями.

По тем же причинам в Карту включены проблемы развития дорожной инфраструктуры, нарушения тишины в съемных квартирах и увеселительных заведениях и ряд других проблем.

Кроме того, в Карте нашли отражение специфичные проблемы, которые относятся к природоохранным функциям. Это стихийные свалки, загрязнение воздуха автомобильными выхлопами и другое.

Как подчеркнул Марат Ахметжанов, в целом, такой проблемно-ориентированный подход позволит выявлять, систематизировать и устранять реальные, а не абстрактные проблемы. Конкретизирует область задач и повысит результативность работы, и что немаловажно – выработает навыки, необходимые для реализации Концепции общественной безопасности, в том числе в других регионах.

На этой же встрече министр внутренних дел предложил увеличить число вытрезвителей в столице и ограничить время работы увеселительных заведений.