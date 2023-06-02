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Нурлан Ногаев ответил на необычный челлендж жителей Актау из-за отсутствия воды

Казахстан аким вода Актау жители челлендж Фото: Zakon.kz
На брифинге в СЦК аким Мангистауской области Нурлан Ногаев объяснил, что проблемы с водой в доме, где жители вывесили плакат с вопросом акиму: "Где вода?", случилась авария с насосом, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы региона, в доме, на фасаде которого разместили баннер "Г-н Ногаев, где вода?", поломался насос, подающий воду в квартиры жителей.

"Хотел бы проинформировать, что в данном доме подающий насос был поврежден. Работниками коммунальных предприятий дефект был устранен и система подачи воды возобновлена. Все наши усилия направлены на улучшение качества оказываемых коммунальных услуг". Нурлан Ногаев

При этом он считает, что с обратной связью у акимата Мангистауской области с населением проблем нет.

"Считаю, у нас в достаточной степени эффективная обратная связь с населением. Эти мероприятия проводятся в целях расширения и дальнейшего развития гражданского общества. В частности, помимо коммуникационных связей, которые имеются в каждом акимате, госоргане, нами в Актау был создан телеграм-чат областного акимата. Туда ежедневно поступают десятки вопросов, связанных как с обеспечением или улучшением коммунальных услуг, так и другие вопросы, которые затрагивают интересы населения".Нурлан Ногаев

Он добавил, что акиматом и представителями коммунальных предприятий по обращениям граждан принимаются своевременные меры.

"Мы знаем, на какие моменты надо обращать внимание, знаем свои болевые точки. В этой связи принимаются своевременные меры. Мы получаем очень много вопросов ежедневно и своевременно реагируем. Мы двигаемся в направлении создания целой системы, чтобы предотвратить подобного рода мероприятия". Нурлан Ногаев

В конце мая в Актау на двух многоэтажках вывешивали транспаранты с вопросом о воде к акиму области.

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Оксана Скибан
Ногаев Нурлан Актау Казахстан Мангистау Мангистауская область
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