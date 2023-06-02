Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

До 2026 года в Актау будет проведена модернизация более 900 км инженерных сетей

До 2026 года в Актау будет проведена модернизация более 900 км инженерных сетей Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
В целях обеспечения населения качественными коммунальными услугами до 2026 года планируется провести модернизацию 919 км инженерных сетей, то есть водопровода, канализации, отопления в 25 микрорайонах города Актау с разделением на 5 зон.

Об этом в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций сообщил аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.

На сегодняшний день разрабатываются вопросы финансирования 19 проектов, общая стоимость по 1 этапу – 20,4 млрд тенге.

До 2026 года в Актау будет проведена модернизация более 900 км инженерных сетей

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Из них по водопроводу – 6 проектов, по канализационному трубопроводу – 6 проектов, по канализационным очистным станциям – 6 проектов, по теплоснабжающим сетям – один проект.

"В том числе в этом году начата реконструкция тепловых сетей в микрорайонах 3а, 3б и больничный городок города Актау, будут модернизированы инженерные сети общей протяженностью 10,2 км. Для этого из республиканского бюджета выделено 3,3 млрд тенге, определен подрядчик", – сказал глава региона Нурлан Ногаев.

Работы по обновлению остальных микрорайонов будут проводиться поэтапно.

Читайте также

Какие меры принимают в Мангистауской области для устранения дефицита воды

Нурлан Ногаев ответил на необычный челлендж жителей Актау из-за отсутствия воды

Карту проблем Астаны составили в МВД

Анастасия Московчук
Ногаев Нурлан Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
На день столицы казахстанцы отдохнут 4 дня
Казахстанцы отдохнут 4 дня на День столицы
дома в городе призраке
Дома за 2,7 млн тенге продают в "городе-призраке"
Пинающий рюкзак школьник взорвал Казнет
Пинающий рюкзак школьник взорвал Казнет
общественный траспорт
В Алматы 1,4 млн человек пользуются общественным транспортом
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления