До 2026 года в Актау будет проведена модернизация более 900 км инженерных сетей

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

В целях обеспечения населения качественными коммунальными услугами до 2026 года планируется провести модернизацию 919 км инженерных сетей, то есть водопровода, канализации, отопления в 25 микрорайонах города Актау с разделением на 5 зон.

Об этом в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций сообщил аким Мангистауской области Нурлан Ногаев. На сегодняшний день разрабатываются вопросы финансирования 19 проектов, общая стоимость по 1 этапу – 20,4 млрд тенге. Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области Из них по водопроводу – 6 проектов, по канализационному трубопроводу – 6 проектов, по канализационным очистным станциям – 6 проектов, по теплоснабжающим сетям – один проект. "В том числе в этом году начата реконструкция тепловых сетей в микрорайонах 3а, 3б и больничный городок города Актау, будут модернизированы инженерные сети общей протяженностью 10,2 км. Для этого из республиканского бюджета выделено 3,3 млрд тенге, определен подрядчик", – сказал глава региона Нурлан Ногаев. Работы по обновлению остальных микрорайонов будут проводиться поэтапно. Читайте также Какие меры принимают в Мангистауской области для устранения дефицита воды Нурлан Ногаев ответил на необычный челлендж жителей Актау из-за отсутствия воды Карту проблем Астаны составили в МВД

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