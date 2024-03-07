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Где будут копать: в Алматы планируют отремонтировать 7,5 км инженерных сетей

трубы, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 10:19 Фото: Zakon.kz
В текущем году в Бостандыкском районе Алматы планируется реконструкция инженерных сетей общей протяженностью 7,5 км на сумму 7 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Из них 500 метров канализационных сетей, 5,3 км тепловых сетей, также 1,7 км подземного газопровода среднего давления. Об этом сообщил аким Алматы Ерболат Досаев в ходе встречи с жителями Бостандыкского района.

Также глава города отчитался о проделанной работе в 2023 году, по ремонту электросетей микрорайонов "Алмагуль", "Орбита" и "Казахфильм", в августе прошлого года произведен запуск подстанции "Алмагуль" с охватом 200 тыс. жителей.

По данным акимата, в рамках инвестиционных проектов АО "АЖК" был проведен капитальный ремонт 6,7 км воздушных линий электроснабжения, 38 км кабельных электрических линий, 17 трансформаторных подстанций и 3 распределительных пунктов. Текущим ремонтом было охвачено 59 км воздушных линий энергообеспечения, 130 ТП и 3 РП.

"В 2024 году запланирована реконструкция 16 км электрических сетей в мкр. Ремизовка и Ерменсай за счет местного бюджета. В рамках инвестиционных проектов АО "АЖК" планируется модернизация 50 км кабельных линий электроэнергии, 13 ТП и 3 РП. Дополнительно будет осуществлен текущий ремонт 91 км воздушных электрических линий и 105 ТП", – проинформировал глава города.

Также аким сообщил, что до сентября текущего года по ул.Ескараева планируется реконструировать 660 метров сетей теплоснабжения.

Ранее аким Ерболат Досаев обратился с важным заявлением к застройщикам Алматы.

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