Где будут копать: в Алматы планируют отремонтировать 7,5 км инженерных сетей
Из них 500 метров канализационных сетей, 5,3 км тепловых сетей, также 1,7 км подземного газопровода среднего давления. Об этом сообщил аким Алматы Ерболат Досаев в ходе встречи с жителями Бостандыкского района.
Также глава города отчитался о проделанной работе в 2023 году, по ремонту электросетей микрорайонов "Алмагуль", "Орбита" и "Казахфильм", в августе прошлого года произведен запуск подстанции "Алмагуль" с охватом 200 тыс. жителей.
По данным акимата, в рамках инвестиционных проектов АО "АЖК" был проведен капитальный ремонт 6,7 км воздушных линий электроснабжения, 38 км кабельных электрических линий, 17 трансформаторных подстанций и 3 распределительных пунктов. Текущим ремонтом было охвачено 59 км воздушных линий энергообеспечения, 130 ТП и 3 РП.
"В 2024 году запланирована реконструкция 16 км электрических сетей в мкр. Ремизовка и Ерменсай за счет местного бюджета. В рамках инвестиционных проектов АО "АЖК" планируется модернизация 50 км кабельных линий электроэнергии, 13 ТП и 3 РП. Дополнительно будет осуществлен текущий ремонт 91 км воздушных электрических линий и 105 ТП", – проинформировал глава города.
Также аким сообщил, что до сентября текущего года по ул.Ескараева планируется реконструировать 660 метров сетей теплоснабжения.
Ранее аким Ерболат Досаев обратился с важным заявлением к застройщикам Алматы.