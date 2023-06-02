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МВД: Азартные игры "победили" недвижимость по объемам расходов казахстанцев

Казахстан Астана игромания затраты МВД Марат Ахметжанов Фото: pixabay
О том, сколько казахстанцы тратят на азартные игры и чем грозит их распространение, рассказал в столичном акимате министр внутренних дел Марат Ахметжанов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал глава МВД, по официальным статистическим данным, объем услуг азартных игр и заключение пари в 2022 году по сравнению с 2019-м вырос в 40 раз.

"Только за первый квартал этого года затраты населения на азартные игры превысили 100 млрд тенге. Это в 70 раз больше, чем на услуги библиотек и музеев, в 50 раз превышает затраты на творчество и искусство, в пять раз выше расходов на IT-услуги и, наконец, в два раза больше, чем на операции с недвижимостью". Марат Ахметжанов

Министр отметил также, что ставки в кредит, онлайн-платформы и навязчивая реклама сделали эту сферу более доступной для населения и провоцируют рост зависимости. В результате долги приводят к трагедиям и нередко к тяжелым последствиям.

"Сегодня проблемой лудомании никто предметно не занимается. Налоговые органы интересует только уплата налогов, а местные исполнительные органы – поступления в бюджет. Предприниматели гонятся за доходом. В итоге страдает население, граждане закладывают имущество, берут неподъемные кредиты, на этом фоне разводятся, теряют работу, идут на преступления, сводят счеты с жизнью". Марат Ахметжанов

Для решения проблемы лудомании глава МВД предложил применять проблемно-ориентированный подход – анализировать уже выявленные случаи, выявлять скрытые проблемы, которые могут провоцировать увлеченность азартными играми, изучать международный опыт и на его основе разрабатывать и принимать меры.

Марат Ахметжанов напомнил о чудовищном преступлении, совершенном лудоманом в Астане. 7 февраля безработный в ходе семейного скандала избил супругу, зарезал тещу и сбросил с шестого этажа четырехлетнего племянника, после чего покончил с собой.

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