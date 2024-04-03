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Законодательство РК

Более 7 тыс. казахстанцев запретили себе азартные игры при помощи новой услуги

Более 7 тыс. казахстанцев запретили себе азартные игры при помощи новой услуги, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 10:39 Фото: unsplash
В Министерстве туризма и спорта (МТС) Казахстана сегодня, 3 апреля 2024 года, рассказали, сколько граждан запретили себе азартные игры в онлайн-формате, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что с 18 марта в пилотном режиме была запущена онлайн-услуга по самостоятельному ограничению граждан и резидентов РК от участия в азартных играх и пари.

"По состоянию на 1 апреля этого года через мобильное приложение eGov mobile онлайн-услугой воспользовались более 7 тыс. граждан и резидентов Казахстана".Пресс-служба МТС РК

По словам замминистра туризма и спорта Мираса Тулебаева, новая онлайн-услуга по сравнению с бумажным форматом подачи заявления значительно сокращает срок обработки запроса и упрощает процедуру самоограничения от участия в азартных играх.

"Это позволяет всем гражданам, прежде всего, чрезмерно увлекающимся азартными играми, мгновенно заблокировать себе доступ ко всем легальным игорным заведениям и сайтам лицензированных букмекерских контор".Мирас Тулебаев

В Минтуризма пояснили, что заявление должно подаваться лицом, желающим ограничить свое участие в азартных играх и пари, самостоятельно, с использованием персонального ЭЦП.

"Не допускается подача заявления третьими лицами".Пресс-служба МТС РК

Видеоинструкция

Вместе с тем наряду с данным цифровым сервисом у граждан и резидентов РК сохраняется возможность подачи письменного заявления (в бумажной форме) о самоограничении от участия в азартных играх и пари собственноручно через организаторов игорного бизнеса.

По данным Минтуризма, в бумажном формате от участия в азартных играх и пари ограничили себя более 3 тыс. человек.

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