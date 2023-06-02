Депутат о благосостоянии казахстанцев: Люди стали реже ходить в баню

Говоря об ухудшении благосостояния казахстанцев, депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров отметил, что раньше люди ходили в баню раз в неделю, а сейчас – раз в две недели. Причиной тому, по его мнению, является повышение цен, сообщает Zakon.kz.

На заседании фракции партии Amanat он заявил, что цифры, которыми делятся публично чиновники и депутаты, должны соответствовать реальной картине – ценам на базаре. И перед такими встречами представители правительства "обязательно должны посещать рынки".

Мажилисмен отметил, что в Казахстане инфляция выросла на 20%, при этом в соседнем Кыргызстане – на 14, а в Узбекистане – на 12%.

"Рост ВВП поглощается инфляцией. Допустим, я вот хожу на рынок "Артем" и в супермаркет Small. Ежедневно потребляемые продукты, как масло, хлеб, макароны, рис, выросли на 80%. Почему мы не говорим об этом? И еще: я хожу в баню "Керемет". Сейчас народ ходит в баню не один раз в неделю, а один раз в две недели. Почему? Потому что там тоже цены выросли". Ерлан Саиров

Он считает, что пора менять индикаторы благосостояния казахстанцев.

"Поставленные индикаторы не могут быть индикаторами показателя благосостояния населения Казахстана. Допустим, в домашнем хозяйстве потребление продуктов, активный отдых – все это надо предусмотреть и рассчитать. На активный отдых, допустим, какие расходы. На баню, на продукты. Все надо рассчитать и создать новые индикаторы. В противном случае народ не будет верить нашим словам. Нам в первую очередь важна презумпция доверия". Ерлан Саиров

Ранее депутат Мажилиса Мади Такиев на собрании фракции Amanat, говоря о самозанятых казахстанцах, отметил, что из них почти две трети, или 65%, относятся к работающим бедным, получая зарплату до 100 тыс. тенге.

