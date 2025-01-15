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Общество

Провести индексацию МЗП в Казахстане предлагает депутат

Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 16:31 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутат Мажилиса Парламента Ерлан Саиров на пленарном заседании палаты 15 января 2025 года рассказал, как правительству можно улучшить благосостояние казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Саиров в своем запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова процитировал главу государства.

"Президент Касым-Жомарт Токаев всегда говорит: "Все наши реформы проводятся для повышения уровня и качества жизни граждан". Однако, несмотря на принимаемые правительством меры, благосостояние нашего народа не улучшается", – заявил депутат.

В пример он привел данные Национального бюро статистики.

"Доход на душу населения составляет 112 тыс. тенге, из которых 98 тыс. тенге уходит исключительно на оплату продуктов питания, одежды и коммунальных услуг. Например, по данным Национального бюро статистики, цены на рис выросли на 31,3%, на яйца – на 16,9%, а на масло и молочные продукты – на 12%. Что касается жилищно-коммунальных услуг, то стоимость коммунальных услуг выросла в среднем на 25%. Очевидно, что такая ситуация увеличила расходы граждан и сократила их доходы. Цены повышаются с каждым днем все больше и больше, а самая низкая зарплата – это 85 тыс. тенге. 1,8 млн человек этому подвержены", – пояснил Ерлан Саиров.

Мажилисмен предложил предпринять следующие срочные меры:

  • в первую очередь провести индексацию минимального размера оплаты труда,
  • улучшить систему страхования для лиц с самой низкой заработной платой путем увеличения размера страхования по безработице.

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4 декабря 2024 года глава государства подписал Закон РК "О республиканском бюджете на 2025 – 2027 годы", согласно которому в Казахстане с 2025 года изменился размер месячного расчетного показателя, а также минимальной заработной платы и пенсии.

Мадина Мамырханова
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