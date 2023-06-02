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Какие меры принимают в Мангистауской области для устранения дефицита воды

Какие меры принимают в Мангистауской области для устранения дефицита воды Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
Для поэтапного решения дефицита питьевой воды в Мангистауской области до 2025 года планируют реализовать 7 проектов общей мощностью опреснения воды около 200 тысяч кубометров в сутки.

Об этом на брифинге 2 июня в Службе центральных коммуникаций рассказал аким области Нурлан Ногаев.

В настоящее время объем потребления питьевой воды в области составляет 162 тыс. кубометров в сутки. Дефицит особенно ощущается в летний период, потребность составляет 77 тысяч кубометров в сутки.

Поэтому на данный момент поэтапно реализуются проекты, связанные с ликвидацией дефицита воды. Так, на месторождении "Каражанбас" запущен опреснительный завод мощностью 17 тыс. кубометров в сутки. Ранее предприятие получало воду из трубопровода "Астрахань-Мангышлак". В результате 10 тысяч кубометров питьевой воды, высвобожденные от водопровода "Астрахань-Мангистау", используются на благо жителей Жанаозена, сел Бейнеу и Жетыбай.

Еще одной мерой по устранению ликвидации дефицита воды является увеличение мощности опреснительного завода "Каспий" в два раза и доведение его до 40 тысяч кубометров в сутки.

В летний сезон 2022 года введено в эксплуатацию 5 тысяч кубометров опреснительной установки. В 2023 году планируется полностью завершить эти работы.

Какие меры принимают в Мангистауской области для устранения дефицита воды

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

"Кроме того, за счет частного инвестора в Актау ведется строительство опреснительной установки объемом 20 тысяч кубометров воды в сутки. К концу года мы планируем получить 10 тысяч кубометров воды. Кроме того, поставленная главой государства задача по централизованному водоснабжению 12 сел на сегодняшний день полностью выполнена. В результате в населенных пунктах доступ населения к питьевой воде доведен с 96% до 100%".Нурлан Ногаев

В 2023 году начнутся работы по строительству опреснительных установок в Форт-Шевченко на 5 тыс. кубометров в сутки, на территории "МАЭК" - 24 тыс. кубометров и на территории Кендерли-50 тыс. кубометров.

Какие меры принимают в Мангистауской области для устранения дефицита воды

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Также стоит отдельно остановиться на предпринимаемых мерах по модернизации единого энерго- и водо- производящего комплекса "МАЭК".

"Президент поручал правительству выделить необходимые средства на реконструкцию инженерных сетей в областном центре. Одним из решений проблемы дефицита воды в регионе является передача "МАЭК" в коммунальную собственность акимату. Благодаря передаче предприятия в коммунальную собственность у нас появилась возможность разработать программу модернизации предприятия. Из резерва местного исполнительного органа выделены средства в размере 2,6 млрд. тенге на замену наиболее изношенного оборудования электростанции, насосного оборудования опреснительных установок и теплообменных трубок для ДОУ".Нурлан Ногаев
Какие меры принимают в Мангистауской области для устранения дефицита воды

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Также для обеспечения надежной работы оборудования электростанций и опреснительного комплекса МАЭК, направлена заявка на выделение средств в размере 4,9 млрд тенге на закуп оборудования и комплектующих из Республиканского бюджета.

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