В Мангистауской области реализуются 10 проектов, направленных на решение проблем с питьевой водой

В Мангистауской области по-прежнему актуально обеспечение питьевой водой. Для поэтапного решения вопроса дефицита энергоресурса до 2025 года планируется реализовать 10 проектов общей мощностью 140,5 тыс. кубометров опресненной воды.

В их числе:

На месторождении Каражанбас запущен опреснительный завод мощностью 17 тысяч кубометров в сутки. В результате 15 тысяч высвобожденных кубометров питьевой воды водовода "Астрахань – Мангистау" используются жителями города Жанаозен, сел Бейнеу и Жетыбай.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Продолжаются работы по второму этапу увеличения мощности опреснительного завода "Каспий" до 40 тысяч кубометров. Завершить их планируется до конца этого года.

В Актау на средства частного инвестора построен завод по опреснению воды мощностью 7 тысяч кубометров в сутки. В настоящее время завод производит 5000 кубометров питьевой воды в сутки.

В селе Сайын Шапагатов Тупкараганского района частным инвестором возведена опреснительная установка мощностью 6500 кубометров в сутки. Сегодня установка производит 4 тысячи кубометров питьевой воды и снабжает питьевой водой села Акшукур и Сайын Шапагатов. В будущем ее мощность будет увеличена.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

"В этом году начато строительство установок опреснения воды мощностью 5 тысяч кубометров в сутки в городе Форт-Шевченко Тупкараганского района и 24 тысяч кубометров в сутки на территории "МАЭК", завода, производящего 50 тысяч кубометров питьевой воды в сутки в местности Кендирли. Завод возводится при поддержке национальной компании "Казмунайгаз", и мы предпримем все необходимые меры для завершения этих проектов к 2025 году", – сообщил аким области Нурдаулет Килыбай.

Одним из альтернативных источников водных ресурсов является месторождение "Куюлус", расположенное в 43 км от Актау. Сегодня трубопровод полностью устарел. В целях освоения месторождения обновляется водопровод, идущий к опреснительному заводу "Каспий". Эти работы находятся под пристальным контролем главы государства.