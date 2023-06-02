В Мангистау до 2025 года построят 21 школу

2 июня аким Мангистауской области Нурлан Ногаев в ходе брифинга в центре центральных коммуникаций сообщил, что в регионе построят 21 школу на 22 000 мест.

Восемь школ будут построены в Актау, три – в Жанаозене. Также планируется строительство двух школ в Бейнеуском районе, две – в Мангистауском районе и шести – в Мунайлинском районе.

"При формировании списка учитывалась одна из актуальных проблем области – высокий показатель естественной рождаемости и рост внутренней миграции. Объявлен конкурс на строительство 10 из 13 школ, запланированных на 2023 год". Нурлан Ногаев

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Кроме того, в 2024 году планируется построить 13 школ на 12 900 мест, в 2025 году – 8 школ на 9100 мест.

После ввода в эксплуатацию школ в области будет ликвидирован дефицит мест в 15 трехсменных (3999 мест) школах, двух аварийных (1368 мест) школах и 34 школах (9991 место).