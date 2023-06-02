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Бензема получил награду и решил остаться в "Реале"

Футбол Награда Марка Фото: Instagram/realmadrid
Французский форвард "Реала" Карим Бензема получил престижную награду "Легенда", которую ежегодно вручает испанская газета Marca. В ходе церемонии игрок объявил, что следующий сезон проведет в своем родном мадридском клубе, сообщает Zakon.kz.

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Данный приз "Легенда" вручается в знак признания заслуг выдающихся спортсменов, в этот раз этой чести удостоился нападающий сборной Франции Карим Бензема. 

"Пришел в мадридский "Реал", когда мне был 21 год, хотел получать удовольствие и брать трофеи, и сейчас я понимаю, что много чего выиграл с "галактикос". Нет другого такого клуба, как "сливочные", который играет на "Сантьяго Бернабеу", месте, где выступали величайшие футболисты. Они лучшие, они легенды. Я восхищался спортсменами, которые получали эту награду, и очень горжусь тем, что теперь в их числе". Карим Бензема

На официальном вечере награждения Карим Бензема закрыл вопрос о слухах по поводу перехода в саудовский "Аль-Иттихад".

"Очень горжусь своей работой, наслаждаюсь каждым моментом в "Реале". Поездка в Вальдебебас (база клуба) на тренировку – это не работа, а наслаждение. Вчера, сегодня и завтра у меня тренировки. 3 июня у меня игра, перед этим тренировка, сейчас я в Мадриде. Остаюсь в "Реале", разговоры разные идут в интернете, но в реальности я тут". Карим Бензема

Как сообщает источник, 35-летний француз останется в "Реале" еще на один сезон согласно контракту. Бензема отметил, что у него все еще есть планы, чтобы провести отличный сезон в Европе. Также Карим не исключает, что через год может перейти в Саудовскую Аравию. Но пока предложение остается в проекте до конца следующего сезона.

Карим Бензема – обладатель "Золотого мяча-2022", который он получил 17 октября 2022 года. Форвард защищает цвета "Реала" с 2009 года. В нынешнем сезоне Ла Лиги он сыграл 23 матча, забил 18 голов и отдал три результативных паса. 

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