Свыше тысячи участников собрал парад национальных костюмов в Атырау

В параде национальных костюмов, приуроченном ко Дню государственных символов РК, приняли участие порядка тысячи атыраусцев.

Шествие девушек в платьях и камзолах, юношей и мужчин в чапанах, украшенных национальными узорами, женщин в головном уборе – кимешек началось с площади Исатая-Махамбета и завершилось на площади Бейбарыса. Движение сопровождалось народными и патриотическими песнями.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

В числе шествующих – самый высокий человек страны Парасат Нургалиев. Батыр с Государственным флагом Казахстана возглавил шествие.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

В ходе мероприятия заместитель акима города Атырау Нуржан Ермуханов акцентировал внимание на значимости чествования национальной одежды.

"Надеемся, что парад национальных костюмов, приуроченный ко Дню государственных символов РК, проведение которого совпало с Международным днем защиты детей, подарил горожанам особое впечатление. Наша основная задача – чествование национальной одежды, показать молодому поколению, насколько она красива и своеобразна. Мы должны чтить и сохранять наши традиции и обычаи, в число которых входит и национальная одежда. Радует то, что кроме трудовых коллективов, принять участие в параде выразили желание рядовые атыраусцы, в итоге собралось больше тысячи человек". Нуржан Ермуханов

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Парад национальных костюмов продолжился праздничной концертной программой, организованной на площади Бейбарыса.

В праздничном концерте принял участие аким города Атырау Мейрим Калауи, который поздравил собравшихся с Международным днем защиты детей. Кроме пожеланий, он поделился планами работы городского акимата.

"Как вы знаете, Касым-Жомарт Токаев дал поручение создать в регионах все необходимые условия для детей. В данном направлении в Атырау проводится системная работа. В прошлом году начато строительство 9 школ, в этом году планируем начать возведение еще 5 школ. Это создаст необходимые условия для обучения детей пригородных населенных пунктов. Кроме того, на 1 сентября предстоящего учебного года планируем ввести в действие две большие школы на две тысячи ученических мест. Помимо этого, в планах – проведение капитального ремонта в ряде средних общеобразовательных школ. Все эти меры направлены на создание условий для получения детьми качественного образования. Также в целях организации досуга детей в летний период активно ведутся работы по реконструкции и строительству игровых и спортивных площадок". Мейрим Калауи

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Завершая свое выступление, глава города отметил значимость проведения подобных мероприятий и выразил благодарность жителям города Атырау за активное участие.