Как и где казахстанцы смогут посмотреть военный парад в Астане
В столичном акимате напомнили, что мероприятие состоится 7 мая 2025 года в 11:00.
"На месте проведения парада будут осуществляться усиленные меры безопасности и контроля. На парад приглашены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны боевых действий, лучшие подразделения Вооруженных сил РК, роты Почетного караула, ветераны Вооруженных сил РК, других войск и воинских формирований, военных правоохранительных органов", – пояснили в акимате.
Для астанчан и гостей столицы будет организована прямая трансляция с трех городских локаций:
- территория ЕХРО (заезд со стороны улицы Туркестан и Акмешит);
- городская площадь (перед зданием акимата Астаны);
- территория парковки "Astana Music Hall" (Кувшин) по проспекту Б. Момышулы, 1.
После окончания парада, с 12:00 до 15:00, на этих площадках состоятся праздничные концерты с участием звезд казахстанской эстрады и творческих коллективов.
Кроме того, мероприятие будет транслироваться в прямом эфире республиканских телеканалов.
Жителям Астаны и гостям города напомнили, что движение транспорта в районе проведения парада будет ограничено. Проход и проезд на указанных участках возобновят после завершения всех мероприятий.
Ранее жителей Астаны предупредили о временных ограничениях в связи с проведением репетиций парада 3 и 4 мая 2025 года.
Кадры тренировок казахстанской авиации, чье выступление станет одним из самых зрелищных во время парада в Астане, можно посмотреть здесь.