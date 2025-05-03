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Общество

Как и где казахстанцы смогут посмотреть военный парад в Астане

парад, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2025 12:20 Фото: акимат Астаны
Казахстанцам рассказали, где можно будет увидеть одно из главных весенних событий страны – масштабный военный парад, приуроченный ко Дню защитника Отечества и 80-летию Победы, сообщает Zakon.kz.

В столичном акимате напомнили, что мероприятие состоится 7 мая 2025 года в 11:00.

"На месте проведения парада будут осуществляться усиленные меры безопасности и контроля. На парад приглашены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны боевых действий, лучшие подразделения Вооруженных сил РК, роты Почетного караула, ветераны Вооруженных сил РК, других войск и воинских формирований, военных правоохранительных органов", – пояснили в акимате.

Для астанчан и гостей столицы будет организована прямая трансляция с трех городских локаций:

  • территория ЕХРО (заезд со стороны улицы Туркестан и Акмешит);
  • городская площадь (перед зданием акимата Астаны);
  • территория парковки "Astana Music Hall" (Кувшин) по проспекту Б. Момышулы, 1.

После окончания парада, с 12:00 до 15:00, на этих площадках состоятся праздничные концерты с участием звезд казахстанской эстрады и творческих коллективов.

Кроме того, мероприятие будет транслироваться в прямом эфире республиканских телеканалов.

Жителям Астаны и гостям города напомнили, что движение транспорта в районе проведения парада будет ограничено. Проход и проезд на указанных участках возобновят после завершения всех мероприятий.

Ранее жителей Астаны предупредили о временных ограничениях в связи с проведением репетиций парада 3 и 4 мая 2025 года.

Кадры тренировок казахстанской авиации, чье выступление станет одним из самых зрелищных во время парада в Астане, можно посмотреть здесь.

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Андрей Дюсупов
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