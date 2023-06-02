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Доллар слегка подешевел на торгах 2 июня

торги на бирже Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 447,90 тенге, снизившись на 0,77 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня наоборот прибавил и составил 63,09 тенге (+0,07).

Курс евро установлен Нацбанком в 480,44 тенге, рубля – 5,56 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446-449,5 тенге, евро – по 482,5-486,5 тенге, российские рубли – по 5,41-5,65 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 2 июня.

Так, стоимость августовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,48%, до 74,64 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль стали дороже на 0,46%, до 70,42 долларов за баррель.

В целом, с начала недели нефть Brent стала дешевле на 2,57%, WTI - на 3,35%.

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Лариса Черненко
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