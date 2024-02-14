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Доллар слегка подешевел на торгах 14 февраля

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 447,17 тенге, снизившись на 0,75 тенге, передает Zakon.kz.

Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничными днями с 12 по 16 февраля 2024 года в Китае.

Нацбанк установил курс евро в 482,26 тенге, рубля – 4,91 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 448,1-449,9 тенге, евро – по 479,5-482,5 тенге, российские рубли – по 4,87-4,95 тенге.

Между тем мировые цены растут на торгах 14 февраля.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,25%, до 82,98 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подорожали на 0,24%, до 78,06 доллара за баррель.

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