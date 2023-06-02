В Алматы стартовал "Жас канат-2023"

1 июня во Дворце Республики прошел первый в истории конкурс "Жас канат - Балалар" и первое полуфинальное выступление участников конкурса молодых исполнителей "Жас канат". Также организаторы, объявили состав жюри, который приятно удивил своим звездным составом.

В конкурсе "Жас канат – дети" принимали участие 22 конкурсанта и все они были настолько хороши, что жюри очень долго совещалось, прежде чем вынести вердикт, и в результате не только присудило три призовых места, но и буквально на ходу учредило Гран-При!

Гран-При получил Дастан Турдалы из Алматы. Первое место завоевала Зере Жунисбай из Туркестанской области, второе – Амина Асгатова из Мангистау и третье – Балым Нсаналы из Актюбинской области.

Фото: оргкомитет конкурса молодых исполнителей "Жас қанат"

Помимо золотого, серебряного и бронзового крыльев, победители получили денежные гранты от имени акима Алматы Ерболата Досаева на подготовку к предстоящему международному фестивалю "Азия Дауысы".

Фото: оргкомитет конкурса молодых исполнителей "Жас қанат"

"Это было очень впечатляюще, ведь я сам их отбирал. За весь конкурс я не раз пустил слезу – настолько дети искренни и проникновенны, что о технических и вокальных возможностях уже не думаешь, когда они поют. Это – чистота, неимоверная сказка, словами не передать свои ощущения, как они могут так заставлять людей переживать и сопереживать! Взрослым профессионалам стоило бы у них поучиться. Конечно же, проигравших тут нет, все они победители, все они молодцы. Мы долго не могли выбрать лучшего, мы бы и два третьих места дали, и приз зрительских симпатий. Кстати, о нем нужно обязательно подумать в будущем". Член жюри, певец и композитор Медеу Арынбаев

Также сегодня свои статуэтки-крылья получили победители конкурса детского рисунка на тему фестиваля "Азия Дауысы".

Бронзовое крыло жюри присудило Аиде Дербис из Жезказгана, серебряное – Кире Лантух из Костаная, и золотое – Айсель Мукашевой из Алматы.

Всего на творческий конкурс дети со всех регионов Казахстана прислали 311 работ. Ребята справились с поставленной задачей прекрасно, хотя они, конечно, и не знают, что такое "Азия Дауысы" – им пришлось узнавать о легендарном фестивале у родителей, дедушек и бабушек. Однако уровень присланных работ поражает. Они созданы в различных техниках и оценивались по нескольким номинациям, в числе которых оригинальный замысел и креативное мышление.

В конкурсе приняли участие 169 школ, гимназий и лицеев, а также участвовали дети, чьи мамы узнали о конкурсе самостоятельно из интернета. И главное – данные работы, которые сейчас выставляются в фойе Дворца Республики и будут экспонироваться в Almaty Gallery в период проведения "Азия Дауысы". Так что у зрителей есть возможность увидеть эту потрясающую выставку еще раз и рассмотреть все подробнее.

Вечером состоялся первый полуфинал конкурса молодых исполнителей "Жас канат-2023". Выступления 20 участников оценивало жюри: Алибек Днишев, Медеу Арынбаев, Нурлан Абдулин, Ирэна Аравина, Байгали Серкебаев, Динара Султан, Дана Орманбаева, Арманжан, Байтасов, Жания Аубакирова, Гани Майлибаев и Ренат Гайсин.

По итогам первого конкурсного дня тройка сильнейших (согласно баллам, присужденным жюри) выглядит так:

1. Наргыз Жанузакова, Актобе – 110 баллов.

2. Алмагул Батталиева, Алматы – 108 баллов.

3. Ерназар Жубан, Алматы и Аружан Бисембай, Уральск – 105 баллов.

Сегодня в концертной программе День Алматы и полуфинал второго конкурсного дня, где участники будут выступать с эстрадно-симфоническим оркестром Александра Белякова. А 3 июня состоится финал, где лучшие конкурсанты выступят с бэндом Ильи Башкатова. После чего высокое жюри назовет имена победителей, чьи имена войдут в историю старейшего музыкального конкурса Казахстана.