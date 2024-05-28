Все участники музыкального конкурса "Жас канат – 2024" прибыли в Алматы и начали репетиции

Итак, все участники 30-го, юбилейного, республиканского конкурса молодых исполнителей "Жас канат – 2024" прибыли в Алматы и приступили к репетициям.

Зрители уже могут получить свой бесплатный билет на сайте zakazbiletov.kz на все концертные дни с 6 по 8 июня.

Напомним, что на конкурс "Жас канат. Дети" было подано 134 заявки, из которых отобрано 17 участников, на взрослый конкурс – 78 заявок, отобрано также 17 участников. Впервые в конкурсе участвуют целые группы: во взрослом – трио, в детском – ансамбль из пяти человек. Со всеми ими вы можете познакомиться на @zhas.qanat.official и даже принять участие в голосовании на приз зрительских симпатий! Приз зрительский симпатий – это фишка нынешнего конкурса! На странице "Жас канат" в инстаграме можно увидеть всех конкурсантов и услышать, как они поют. Голосование продолжится и во время самого конкурса, когда каждый вечер зрителям на больших экранах будут демонстрироваться QR-коды участников, за которых можно будет отдать свой голос сразу, прямо из зала Дворца Республики.

Начались репетиции участников с эстрадно-симфоническим оркестром AlJazz, которым управляет выдающийся дирижер Александр Беляков и Live Band под управлением Ильи Башкатова. Причем перед Ильей Башкатовым в этом году стоит очень сложная задача, ведь ему предстоит работать вживую с самыми маленькими участниками, потому что конкурсанты "Жас канат. Дети" будут выступать не под минусовую фонограмму, а под взрослый бэнд! И более того, бэнд Башкатова будет дополняться талантливыми музыкантами-детьми из музыкальной школы имени Ахмета Жубанова! Это – струнная группа, тромбонист, саксофонист и другие, которые будут играть вместе с профессионалами.

"Жас канат" – проект социальный. Его участники и их родители ни за что не платят, главная их задача – продемонстрировать свои способности, и мы очень благодарны акиматам, которые откликнулись на наш призыв оказать посильное содействие молодым талантам, чтобы они могли приехать в Алматы и достойно представить свои регионы. Билеты на "Жас канат" стоят 0 тенге, получить их может каждый желающий через платформу zakazbiletov.kz. Организаторы в лице общественного фонда "Международный фестиваль "Азия дауысы" берут на себя все расходы, в том числе по оплате партитур оркестрам и даже по организации досуга конкурсантов. Так, например, 2 июня участники "Жас канат – 2024" отправятся смотреть красоты Чарына! А уже 3 июня состоится самая необычная жеребьевка в истории конкурса, которая пройдет в батутном парке Kango, и впервые ее участники будут на ней не в концертных костюмах, а в спортивных, потому что процесс получения очередности своего выступления они получат … во время квестов, когда им предстоит что-то искать, бегать и прыгать. Такого на "Жас канат" еще не было!" Президент ОФ "МФ "Азия дауысы" Ирина Ковыряко

В рамках "Жас канат – 2024" также прошел конкурс мобилографов: из 30 заявленных было отобрано четыре талантливых финалиста, причем алматинский участник – мальчик из детского дома, ему 15 лет, остальные трое ребят – из разных областей, можно сказать, из глубинок, а не из центральных городов. Может поэтому, их видение современных видеосюжетов показалось жюри незашоренным и интересным. По условиям конкурса мобилографов финалистам предстоит большая работа – они будут ездить с конкурсантами в течение всего их пребывания в Алматы, снимать все, что происходит, и создавать свои сюжеты. В итоге жюри определит тех, кто завоюет 1-е, 2-е и 3-е места, а также дипломанта. Призерам будут вручены крылья "Жас каната" и подарки от спонсора – смартфоны и оборудование для съемок. Победитель же будет приглашен для работы на международном фестивале "Азия дауысы", но в связи с тем, что фестиваль, из-за поводковой ситуации в стране, перенесен на следующий год, оргкомитет все-равно будет сотрудничать с победителем в течение года.

Режиссер-постановщик юбилейного конкурса "Жас канат – 2024" Бахыт Тажинов.

Имена членов профессионального жюри мы узнаем в первый конкурсный день.

Дневники "Жас канат – 2024" выходят на телеканале muzzone.kz, а также youtube.com.

Напоминаем, что конкурс молодых исполнителей "Жас канат– 2024" пройдет 6, 7 и 8 июня на сцене алматинского Дворца Республики. Конкурс проводится под патронажем и поддержке акимата города Алматы.

Хотим поблагодарить за поддержку и предоставленные призы батутный парк Kango, производителей воды A’SU VO и компанию TECHNO mobile!

Коллеги, если вам нужна более подробная информация¸ фотографии, организация интервью или другие дополнительные материалы – обращайтесь в наш пресс-центр. Об аккредитации будет сообщено дополнительно!

Официальные газеты: Almaty aqshamy и "Вечерний Алматы".

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