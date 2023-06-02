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Антикор: Чиновницу из Астаны задержали за взятку в 20 млн тенге

Антикор: Чиновник из Астаны задержана за взятку в 20 млн тенге Фото: акимат города Алматы
Антикоррупционная служба завершила расследование в отношении руководителя отдела Департамента государственных доходов по Астане, которая в декабре 2022 года получила взятку в размере 20 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в сообщении Антикора от 2 июня, откупные чиновница получила за занижение суммы доначисления налогов по проводимой проверке квазигосударственного предприятия.

Сейчас обвиняемая предана суду и находится под стражей.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Недавно Антикор завершил расследование по делу о спецЦОНах. Тогда преступная группа незаконно зарегистрировала 475 ввезенных из-за рубежа автомашин без уплаты предусмотренных законодательством сборов и платежей.

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