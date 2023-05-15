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"ОПГ для граждан": Антикор завершил расследование по делу о спецЦОНах

30 человек проходят подозреваемыми по делу о коррупции в спецЦОНах – Антикор Фото: Zakon.kz
Антикоррупционной службой завершено досудебное расследование в отношении организованной группы из числа работников Специализированного отдела НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Астане и гражданских лиц, сообщает Zakon.kz.

По данным Антикоррупционной службы, уголовное дело расследовалось по фактам неправомерного ввода и уничтожения сведений о транспортных средствах в информационных системах "СЦ "Web-Модуль" и "ИИС ЦОН", подделки письменных форм сделок.

"Установлено, что преступная группа в период с января по май 2022 года незаконно зарегистрировала 475 ввезенных из-за рубежа автомашин без уплаты предусмотренных законодательством сборов и платежей. В связи с чем был причинен ущерб государству в особо крупном размере в сумме 1,4 млрд тенге".Пресс-служба Антикора

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Всего в совершении преступлений подозревают 30 человек.

"В их числе руководитель спецЦОНа №2 по Астане, 4 сотрудника полиции и посредники, которые предлагали свои услуги по незаконному оформлению транспортных средств. В настоящее время идет ознакомление с материалами уголовного дела".Пресс-служба Антикора

Вместе с тем в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

"Антикоррупционная служба призывает граждан не прибегать к услугам посредников при регистрации автомобилей", – говорится в заключении ведомства.

2 и 3 мая в Казахстане была зафиксирована недоступность услуг спецЦОНов.

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