Родители давали взятки чиновнице для определения группы инвалидности их детям

Антикоррупционная служба по городу Шымкенту завершила досудебное расследование в отношении исполняющей обязанности руководителя отдела Департамента Комитета Государственной инспекции труда, сообщает Zakon.kz.

По информации прокуратуры Шымкента, ее обвиняют в неоднократном получении взяток на общую сумму 850 тысяч тенге от родителей детей с ограниченными возможностями за согласование их групп инвалидности.

"Взятки были получены при пособничестве медсестры одной из поликлиник города. В настоящее время прокуратурой города обвиняемые преданы суду", – сообщили в ведомстве.

Похожий случай выявили в Талдыкоргане. Там руководитель отдела медико-социальной экспертизы Департамента Комитета труда и социальной защиты неоднократно получал взятки через врачей за продление и установление инвалидности нескольким людям.