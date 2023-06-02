Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Какие мероприятия пройдут в Алматы в День государственных символов

Какие мероприятия пройдут в Алматы в День государственных символов Фото: Zakon.kz
В Алматы в честь Дня государственных символов РК запланированы различные мероприятия, в том числе торжественное поднятие государственного флага и массовое исполнение гимна, велозаезд, тематические выставки, круглые столы и др.

В 11:00 на площади у высокогорного спортивного комплекса "Медеу" планируется торжественное поднятие государственного флага и массовое исполнение гимна с участием руководства города, представителей общественности, молодежи.

В 11:00 во всех районах города состоится единовременное исполнение гимна.

В 12:00 по ул. Шевченко от парка им. М. Ганди до ул. Кунаева состоится велозаезд, участие в котором может принять каждый желающий. Перед началом всем участникам будут розданы флажки, на финише будет организовано массовое исполнение гимна РК.

В 19:30 на площади Абая состоится праздничный концерт с участием звезд отечественной эстрады Жубаныша Жексенулы, Дильназ Ахмадиевой, Нуржана Керменбаева, Газизхана Шекербекова, Мархаба Саби, Арай Tribute, группы Made in KZ, Сырымтая Енсепова и Казбека Курайыша.

После концерта студенты Казахской национальной консерватории им. Курмангазы и молодежный состав хора Государственной филармонии им. Жамбыла исполнят Государственный гимн РК.

Читайте также

PTC Holding построит терминал в грузинском порту Поти

Жара ждет алматинцев на следующей неделе

Как компании ГМК сохраняют преемственность поколений: пример "Казахмыса"

Анастасия Московчук
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
На день столицы казахстанцы отдохнут 4 дня
Казахстанцы отдохнут 4 дня на День столицы
дома в городе призраке
Дома за 2,7 млн тенге продают в "городе-призраке"
Пинающий рюкзак школьник взорвал Казнет
Пинающий рюкзак школьник взорвал Казнет
общественный траспорт
В Алматы 1,4 млн человек пользуются общественным транспортом
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления