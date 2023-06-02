Какие мероприятия пройдут в Алматы в День государственных символов

В Алматы в честь Дня государственных символов РК запланированы различные мероприятия, в том числе торжественное поднятие государственного флага и массовое исполнение гимна, велозаезд, тематические выставки, круглые столы и др.

В 11:00 на площади у высокогорного спортивного комплекса "Медеу" планируется торжественное поднятие государственного флага и массовое исполнение гимна с участием руководства города, представителей общественности, молодежи.



В 11:00 во всех районах города состоится единовременное исполнение гимна.

В 12:00 по ул. Шевченко от парка им. М. Ганди до ул. Кунаева состоится велозаезд, участие в котором может принять каждый желающий. Перед началом всем участникам будут розданы флажки, на финише будет организовано массовое исполнение гимна РК.

В 19:30 на площади Абая состоится праздничный концерт с участием звезд отечественной эстрады Жубаныша Жексенулы, Дильназ Ахмадиевой, Нуржана Керменбаева, Газизхана Шекербекова, Мархаба Саби, Арай Tribute, группы Made in KZ, Сырымтая Енсепова и Казбека Курайыша.

После концерта студенты Казахской национальной консерватории им. Курмангазы и молодежный состав хора Государственной филармонии им. Жамбыла исполнят Государственный гимн РК.