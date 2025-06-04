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Общество

День государственных символов отметили в Туркестане

День государственных символов отметили, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 14:54 Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
В Туркестане 4 июня — в День государственных символов Республики Казахстан — на площади "Рәміздер алаңы" состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага и исполнения Государственного гимна.

В праздничном мероприятии приняли участие аким области Нуралхан Кушеров, депутаты маслихата, ветераны, руководители государственных органов, представители интеллигенции, известные спортсмены, лидеры общественного мнения, молодежь, жители города и представители СМИ.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

"В 1992 году были утверждены Государственные символы, и 4 июня вошло в число знаменательных дат. Сегодня Государственный флаг, герб и гимн стали духовными святынями нашего народа. Голубой флаг — наша гордость, герб — основа нашей государственности! Наши священные символы признаны и уважаемы во всем мире. Это — наша большая гордость. Создать государство и быть гражданином независимой страны — великое счастье, подаренное судьбой. Сохранение независимости начинается с уважения к ее символам. Гимн, флаг и герб — гордость всех казахстанцев, символы патриотизма. Почитать государственные символы — священный долг каждого гражданина! Мы должны уметь объяснять их значение подрастающему поколению. В Туркестанской области также ведется соответствующая работа в этом направлении. Когда каждый соотечественник будет петь Гимн и чтить голубой флаг — путь в светлое будущее будет открыт. Пусть наш флаг реет высоко, да здравствует Независимый Казахстан!" — отметил Нуралхан Кушеров.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Во время мероприятия был организован праздничный концерт с участием артистов области. В момент поднятия государственного флага творческий коллектив "Jana Lep" и школьники исполнили Государственный гимн одновременно. Также прозвучали патриотические песни, а талантливая молодёжь удивила зрителей своими выступлениями.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Отметим, что в области имеется 26 площадей символов и флагштоков. В этом году планируется строительство новых площадей символов в Мактааральском и Сауранском районах. Работы в этом направлении будут продолжены.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

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Айсулу Омарова
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