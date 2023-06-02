Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Фото: Zakon.kz

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.

На 14,5% повысят размеры соцвыплат по утрате трудоспособности и потере кормильца с 1 июля 2023 года.

4 дня будут отдыхать казахстанцы на День столицы: опубликовано соответствующее постановление Правительства.

Определены 190 видов предпринимательской деятельности, по которым можно применять специальный налоговый режим розничного налога.

Правительство утвердило программу развития Казахского национального исследовательского технического университета им.К.И. Сатпаева до 2027 года: он должен стать ведущим научно-исследовательским, техническим и образовательным центром системообразующих отраслей экономики страны.

Дистанционка и гибкий рабочий график для госслужащих регламентированы правилами. Также будут мониторить, как госорганы соблюдают режим рабочего времени.

В каких организациях и на каких объектах в обязательном порядке создается негосударственная противопожарная служба: принят приказ МЧС.

Адвокаты, нотариусы, ЧСИ, судебные эксперты и патентные поверенные в рамках пилотного проекта могут пройти аттестацию в автоматизированном режиме.

Совокупный доход семьи для получения адресной социальной помощи будут исчислять согласно новым правилам.

Обновлены Критерии определения нуждаемости в государственной АСП по результатам обследования материального положения.

Утверждены размеры плат за пропуск через Государственную границу автомобильных транспортных средств, грузов и товаров, а также их прохождение по электронной очереди.

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