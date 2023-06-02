Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- На 14,5% повысят размеры соцвыплат по утрате трудоспособности и потере кормильца с 1 июля 2023 года.
- 4 дня будут отдыхать казахстанцы на День столицы: опубликовано соответствующее постановление Правительства.
- Определены 190 видов предпринимательской деятельности, по которым можно применять специальный налоговый режим розничного налога.
- Правительство утвердило программу развития Казахского национального исследовательского технического университета им.К.И. Сатпаева до 2027 года: он должен стать ведущим научно-исследовательским, техническим и образовательным центром системообразующих отраслей экономики страны.
- Дистанционка и гибкий рабочий график для госслужащих регламентированы правилами. Также будут мониторить, как госорганы соблюдают режим рабочего времени.
- В каких организациях и на каких объектах в обязательном порядке создается негосударственная противопожарная служба: принят приказ МЧС.
- Адвокаты, нотариусы, ЧСИ, судебные эксперты и патентные поверенные в рамках пилотного проекта могут пройти аттестацию в автоматизированном режиме.
- Совокупный доход семьи для получения адресной социальной помощи будут исчислять согласно новым правилам.
- Обновлены Критерии определения нуждаемости в государственной АСП по результатам обследования материального положения.
- Утверждены размеры плат за пропуск через Государственную границу автомобильных транспортных средств, грузов и товаров, а также их прохождение по электронной очереди.
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