Что будет с депозитами казахстанцев, если банк лишат лицензии

Механизм защиты депозитов устроен таким образом, что при лишении банка лицензии вкладчикам возвращают деньги, которые были размещены на их счетах, депозитах, платежных карточках. Об этом рассказали в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД), сообщает Zakon.kz.

При этом, как отмечается, КФГД выплачивает гарантийное возмещение физическим лицам в пределах максимального размера гарантии, установленного законодательством: 5, 10 и 20 млн тенге, в зависимости от вида и валюты депозита.



Однако, что делать вкладчикам, у которых на счетах находились средства сверх гарантируемых сумм? Депозиторов в данной ситуации волнует, когда и в каком количестве они смогут вернуть свои накопления.

"Выплату сумм сверх гарантии депозиторам банка, лишенного лицензии, осуществляет ликвидационная комиссия. Ее назначает Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка. Ликвидационная комиссия принимает меры для завершения дел банка и обеспечения расчетов с его кредиторами. В их числе физические лица, внесшие свои средства на депозиты в размере, который превышает максимальную сумму гарантийного возмещения". Пресс-служба КФГД

Удовлетворение требований кредиторов осуществляется в порядке очередности. Она определена Законом РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан". Существует 10 очередей удовлетворения требований кредиторов. Требования по депозитам физических лиц, не связанных с ликвидируемым банком особыми отношениями, по суммам сверх гарантии удовлетворяются в четвертую очередь.

"Ликвидационная комиссия самостоятельно включает требования физических лиц по банковским счетам в реестр кредиторов, и направляет им письменное уведомление об этом. Таким образом, депозиторам не нужно подавать отдельное заявление в ликвидационную комиссию с требованием о возврате сверх гарантируемой суммы по депозиту". Пресс-служба КФГД

Выплаты в рамках очередности осуществляются ликвидационной комиссией исходя из имеющихся активов ликвидируемого банка, за счет денег, получаемых по мере реализации имущества банка, по ранее выданным займам, в том числе за счет средств претензионно-исковой работы с проблемными клиентами-заемщиками. В связи с тем, что у каждого ликвидируемого банка размер и качество активов различается, фиксированных сроков погашения задолженности перед кредиторами, в том числе по четвертой очереди, не предусмотрено.

"Для удовлетворения всех признанных требований одной очереди деньги распределяются между кредиторами этой очереди пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению в соответствии с реестром требований кредиторов. При этом при ликвидации банка существует риск нехватки средств для погашения обязательств по той или иной очереди удовлетворения требований кредиторов", – пояснила начальник Управления по работе с проблемными банками КФГД Назгуль Алмасаева.

Необходимо учесть, что в целях обеспечения интересов кредиторов и принятия решений с их участием при принудительной ликвидации банка создается комитет кредиторов, в состав которого входят кредиторы с наибольшей суммой требований, включенных в реестр требований кредиторов, по одному представителю категории кредиторов каждой очереди.

"Поэтому для отстаивания прав, а также обеспечения интересов кредиторов, в том числе по четвертой очереди, важно не отказываться от вхождения в состав данного комитета и участия представителя на проводимых заседаниях". Пресс-служба КФГД

В свою очередь КФГД в целях минимизации риска потери денег рекомендует придерживаться продуманной и взвешенной стратегии хранения своих средств в банках-участниках системы обязательного гарантирования депозитов.

Специалисты КФГД советуют для защиты сбережений размещать накопления в разных банках в пределах максимальных размеров гарантии.

Материал по теме В Казахстане утвердили ставки по депозитам на июнь

31 мая 2023 года Казахстанский фонд гарантирования депозитов оставил без изменения предельные ставки по всем видам депозитов в тенге на июль.

